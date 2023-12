Miles de personas en Bogotá denuncian haber sido estafadas con falsas impugnaciones de fotomultas: SEMANA revela detalles del millonario negocio de Juzto.co

“El dolor de cabeza de las fotomultas es de lo peor. Pero en Juzto.co tenemos la solución para aliviarlo. Nos encargamos de las multas injustas y te ayudamos a olvidarte de ese dolor de cabeza tan fuerte (…) No caigas en el mismo error, las fotomultas no se pagan, se impugnan, no pierdas más dinero”.

Varias personas no solo perdieron el dinero al contratar los servicios de Juzto.co, sino que ahora estarían a punto de ser embargados por no pagar la multa. “Yo pagué la impugnación con garantía de devolución, pero no me resolvieron nada, y me llegó una carta con una multa por el no pago de parte de la Secretaría de Movilidad, y otra carta de embargo si no hago el pago de inmediato”, acotó Diana Sotelo.