Transportadores podrían llevarse costosa sorpresa, en medio de los bloqueos, y tendrían que asumir gasto imprevisto

En medio de este panorama, que no parece tener una solución a la vista, SEMANA consultó a varios expertos en Movilidad, quienes señalaron que aquellos que con sus vehículos impidan la libre movilidad, podrían ser sancionados por las autoridades de tránsito.

Hasta ahora, el Gobierno Nacional no ha utilizado todas las herramientas para obligar a los transportadores a desalojar las vías; sin embargo, comienzan a escasear los alimentos y el combustible; además, las clases en los colegios han sido canceladas y los problemas de transporte también comienzan a dejar sin oxígeno al ejecutivo, que deberá seguir negociando con los transportadores para llegar a un acuerdo que permita levantar el paro.

Hay multas por bloquear las vías

Si bien la Constitución establece la protesta como un derecho, la Ley es clara en señalar que no se puede impedir la libre movilización; en este orden de ideas, las autoridades de tránsito podrán impartir un comparendo, siempre y cuando exista un bloqueo de la vía, de acuerdo a la Ley 2251 de 2022, ya que ella es clara en señalar que bajo ningún motivo se permitirá del derecho a la libre movilidad.

Hay cámaras captando a los infractores

En medio de todo esto, los transportadores parece que no han tenido la suficiente precaución a la hora de bloquear las vías y no han tenido en cuenta que hay cámaras que detectan a los mal parqueados, en este caso, a los que bloqueen las calles, pues los dispositivos están diseñados para registrar esos hechos y no identifica si se trata de una protesta o de un mal comportamiento en la vía.