Pacho Santos se quejó de la empresa de acueducto de Bogotá tras daño en Chapinero

El ex vicepresidente colombiano mostró su molestia.

Varias zonas de la localidad de Chapinero en Bogotá parecen no tener servicio de agua, por cuenta de un daño en el sector. Esto se conoció por cuenta de Francisco ‘Pacho’ Santos, quien en su perfil oficial de Twitter informó sobre esta afectación.

“Daño en el acueducto de Bogotá deja una zona inmensa de Chapinero, con negocios y oficinas sin agua. Llevan 24 horas y aún no saben cuándo vuelve. Compran agua, 300 mil pesos el carrotanque, y la comunicación de la empresa con el usuario es nula”, se lee en el reclamo del exvicepresidente.

La empresa capitalina le respondió a Santos sobre lo denunciado, asegurando que el servicio público ya se encuentra restablecido. “En Chapinero atendimos 3 daños (en la calle 43, la carrera 4 con 74 y la la carrera 7 con 80). Nuestro personal operativo ya atendió las afectaciones y se restableció el servicio. Por tal motivo agradecemos nos pueda enviar una dirección puntual para revisar”, publicó en redes sociales la EAAB.

Luego de esta respuesta no hubo más opiniones sobre el problema, que al parecer, afectó de manera significativa a los ciudadanos de esta localidad.

Soacha se divorcia del Acueducto de Bogotá y crea su propia empresa de servicio público

Ante la necesidad de prestar una buena atención, a más de un millón de usuarios, el gobierno del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, creó EmserSoacha-E.S.P. Empresa de Servicios Públicos, que se encargará del acueducto, alcantarillado y aseo en esta ciudad vecina de la capital del país.

“Sabemos que Soacha tiene una deficiencia en prestación de servicios en muchos sectores donde el Acueducto de Bogotá ha sido totalmente negligente. Hoy estamos avanzando para lograr, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en la venta de agua en bloque para nuestra ciudad y que Soacha empiece a administrar sus propios servicios públicos para beneficio de todos los habitantes”, explicó el alcalde Saldarriaga.

Denunció que “la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se lleva anualmente cien mil millones de pesos de Soacha y no entierra un solo tubo y cuando hay inundaciones no se ve un vactor, nos toca a nosotros alquilarlo, por eso era necesario pues, independizarnos de esa mamá que nos sirvió, en un momento para crecer, pero hoy ya crecimos y Soacha no pudo haber crecido solo en población, sino que también tiene que crecer en su autonomía de servicios públicos”.

El mandatario local habló ante una multitud que se queja de los altos precios de los servicios públicos y de la mala calidad en su atención, al tiempo que destacó la creación de Epuxua, empresa que tiene como misión asumir esa responsabilidad para mejorar la calidad de vida de los soachunos.

“Así que nace una nueva era para nuestra ciudad, seguimos creyendo que Soacha debe consolidarse como esa sexta ciudad del país y por eso esta empresa de servicios públicos logrará suplir las necesidades de agua potable a más o menos 200 mil habitantes que hoy no gozan de este servicio”, indicó el mandatario.

Este anuncio de divorcio con el Acueducto de Bogotá se da tres semanas después de que el alcalde Saldarriaga afirmara que esta compañía es “nefasta y corrupta”.