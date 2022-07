“El sector es de libre competencia”: Acueducto de Bogotá seguirá trabajando en Soacha

Continúa la novela de polémicas entre el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) por las obras adelantadas para la correcta prestación del servicio público en este municipio vecino a la capital del país.

En las últimas horas, el mandatario local anunció la creación de EmserSoacha E. S. P., empresa de servicios públicos que se encargará del acueducto, alcantarillado y aseo en esta ciudad, al mismo tiempo que comunicó su divorcio con la EAAB.

“Sabemos que Soacha tiene una deficiencia en prestación de servicios en muchos sectores donde el Acueducto de Bogotá ha sido totalmente negligente. Hoy estamos avanzando para lograr, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en la venta de agua en bloque para nuestra ciudad y que Soacha empiece a administrar sus propios servicios públicos para beneficio de todos los habitantes”, explicó el alcalde Saldarriaga.

Denunció que “la EAAB se lleva anualmente cien mil millones de pesos de Soacha y no entierra un solo tubo, y cuando hay inundaciones no se ve un vactor, nos toca a nosotros alquilarlo; por eso era necesario pues independizarnos de esa mamá que nos sirvió, en un momento para crecer, pero hoy ya crecimos y Soacha no pudo haber crecido solo en población, sino que también tiene que crecer en su autonomía de servicios públicos”.

Pues bien, después de estas declaraciones, la EAAB respondió al alcalde asegurando que la entidad sigue comprometida con este municipio y mientras los usuarios así lo deseen, la compañía seguirá prestando los servicios.

“El sector de servicios públicos es de libre competencia tal como lo dicta la Ley 142 de 1994, “lo que implica que es derecho del usuario la libre elección del prestador del servicio” (artículo 9). En este sentido, la EAAB seguirá prestando el servicio de acueducto y alcantarillado en tanto sea este el querer de los usuarios”, afirmó la Empresa de Acueducto.

De hecho, la EAAB suministra el 99 % del agua potable que consume el municipio. “Cumplimos con la calidad, presión, continuidad y cantidad que requiere Soacha en el área de prestación de servicio”, subrayó la entidad.

Así mismo, la Empresa de Acueducto de Bogotá resaltó las millonarias inversiones que se han hecho en Soacha en los últimos años. “La EAAB lleva más de 50 años comprometida con una prestación eficiente y oportuna de los servicios de acueducto y alcantarillado para los habitantes de Soacha. Solamente en los últimos 17 años la empresa ha realizado inversiones por más de $1,5 billones. Actualmente, la Empresa está ejecutando en el municipio cerca de $130 mil millones y está por contratar proyectos que suman más de $80 mil millones”, se precisó.

Ahora, frente al cobro de tarifas, la compañía señaló: “Son las inversiones realizadas por la EAAB las que respaldan la tarifa que se ha cobrado y se cobra a los usuarios de Soacha, tarifa que define la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Es en este sentido que se han realizado los ajustes cuando así se ha requerido para que refleje lo exigido por la regulación. Ejemplo de esto fue la disminución del más del 28 % de la tarifa por cargo fijo de acueducto y de más del 33 % en el cargo fijo de alcantarillado en 2016″.

Y agregó: “El hecho de que las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado que perciben los usuarios en Bogotá en los estratos 1, 2 y 3 sean menores a las que perciben los de Soacha, obedece al concepto de mínimo vital que para los estratos 1 y 2 adoptó el Distrito Capital, y al subsidio que para el estrato 3 están definidos por el Concejo de Bogotá”.

Finalmente, con relación a las críticas que ha lanzado Saldarriaga por algunos retrasos en obras de importancia, la EAAB se defendió a pesar de que la Alcaldía de Soacha no dé las garantías necesarias para sus ejecuciones.

“Es tal nuestro compromiso con el municipio de Soacha que, a pesar de que un alto número de habitantes se encuentran ubicados en zonas de riesgo de remoción en masa, estos se surten con agua de la EAAB. Las condiciones de continuidad y presión en estas áreas están condicionadas a una organización eficiente del territorio por parte de la alcaldía, y no pueden ser atribuibles a la EAAB, en tanto que no es viable para ningún prestador de servicios públicos poder realizar la infraestructura requerida para estas zonas”, concluyó el Acueducto de Bogotá.