Soacha se divorcia del Acueducto de Bogotá y crea su propia empresa de servicio público

Ante la necesidad de prestar una buena atención, a más de un millón de usuarios, el gobierno del alcalde Juan Carlos Saldarriaga, creó EmserSoacha-E.S.P. Empresa de Servicios Públicos, que se encargará del acueducto, alcantarillado y aseo en esta ciudad vecina de la capital del país.

“Sabemos que Soacha tiene una deficiencia en prestación de servicios en muchos sectores donde el Acueducto de Bogotá ha sido totalmente negligente. Hoy estamos avanzando para lograr, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en la venta de agua en bloque para nuestra ciudad y que Soacha empiece a administrar sus propios servicios públicos para beneficio de todos los habitantes”, explicó el alcalde Saldarriaga.

Denunció que “la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se lleva anualmente cien mil millones de pesos de Soacha y no entierra un solo tubo y cuando hay inundaciones no se ve un vactor, nos toca a nosotros alquilarlo, por eso era necesario pues, independizarnos de esa mamá que nos sirvió, en un momento para crecer, pero hoy ya crecimos y Soacha no pudo haber crecido solo en población, sino que también tiene que crecer en su autonomía de servicios públicos”.

El mandatario local habló ante una multitud que se queja de los altos precios de los servicios públicos y de la mala calidad en su atención, al tiempo que destacó la creación de Epuxua, empresa que tiene como misión asumir esa responsabilidad para mejorar la calidad de vida de los soachunos.

“Así que nace una nueva era para nuestra ciudad, seguimos creyendo que Soacha debe consolidarse como esa sexta ciudad del país y por eso esta empresa de servicios públicos logrará suplir las necesidades de agua potable a más o menos 200 mil habitantes que hoy no gozan de este servicio”, indicó el mandatario.

Este anuncio de divorcio con el Acueducto de Bogotá se da tres semanas después de que el alcalde Saldarriaga afirmara que esta compañía es “nefasta y corrupta”.

Según lo explicó el mandatario, hoy en día hay frentes de obra realizados por dicha empresa que han quedado olvidadas sin darle respuesta a la comunidad y retrasando el progreso y desarrollo de Soacha.

“Las obras de saneamiento básico no serán entregadas al Acueducto de Bogotá, una empresa nefasta, corrupta, politiquera, que no resuelve los problemas. Aquí la inversión es con el presupuesto de Soacha y se le va a entregar a la Empresa Pública de nuestra ciudad”, dijo Saldarriaga.

Una de las obras del Acueducto de Bogotá que están abandonadas en Soacha. - Foto: Alcaldía de Soacha

Las obras incompletas, de acuerdo con la Alcaldía de Soacha, son: construcción sistema de acueducto La Veredita con un plazo de ejecución de 12 meses; construcción del sistema Red Matriz El Vínculo con una ejecución de 16 meses; construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Villa Sandra con ejecución de 12 meses y finalmente, construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del sector Ciudadela Sucre con una ejecución de 30 meses.

“Realmente la politiquería de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene sumergida a Soacha en el peor de los caos. Por eso hay que decirle no al Acueducto de Bogotá, que se vayan con su politiquería, burocracia, realmente para otro lado, pero a Soacha la tienen que dejar progresar”, complementó Saldarriaga meses atrás.

En su momento Acueducto de Bogotá respondió al alcalde Saldarriaga y afirmó que las condiciones en los terrenos son las que han dificultado las obras.

Así mismo, explicaron que la EAAB suministra el 99 % del agua potable que consume el municipio, cumpliendo los parámetros de calidad, presión, continuidad y cantidad que requiere Soacha. E indicaron que la entidad opera los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el 91 % del área urbana del municipio consolidándose como la segunda área de prestación de servicio (APS) en importancia para la Empresa.

En ese sentido, la EAAB destacó que el servicio y las inversiones en el municipio han sido parte de las prioridades definidas en el plan de inversiones, las cuales ascendieron a más de 88.052 millones de pesos beneficiando a una población de 143.180 habitantes en el periodo 2016-2021.

Ahora, frente al divorcio que anunció el alcalde de Soacha, el Acueducto de Bogotá no se ha pronunciado.