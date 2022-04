Video viral | Mujer no permitió atención médica a su novio herido hasta que le diera la clave del celular

En redes sociales se hizo viral un video en que se observa a una mujer desesperada pidiendo la clave del celular a su novio, quien se encontraba herido luego de un accidente en motocicleta.

En la publicación se ve que el hombre estaba tirado en el piso mientras los paramédicos intentaban subirlo a la ambulancia, pero su pareja insiste en que primero le debe dar la clave del celular.

“Pero deje que al menos lo atiendan los paramédicos”, se escucha que le dicen a la enfurecida mujer, pero ella insiste en que primero le debe dar la clave para acceder al teléfono.

Un uniformado de la Policía interviene en la escena para bajar a la mujer de la ambulancia mientras se escucha que grita que su novio “se metió con la vecina”.

La mujer fue bajada de la ambulancia y al final le lanza una patada al vehículo que se llevó a su novio. El video publicado por el usuario de Twitter llevó el mensaje: “primero muerto, pero la clave, no”, el cual también llamó la atención en las redes sociales.

El usuario @MiguelAPalta publicó el video que generó los comentarios en la plataforma.

Primero muerto,pero la clave No! pic.twitter.com/gvevy9qpQi — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) April 8, 2022

“Sabe que la están cachoneando y jode, por qué no se abre y listo”; “entre los hombres nos ayudamos bien, muy mal por la chica, debemos de aprender que si hay engaños, chao, duela lo que duela, ya pasará”; “será otra persona queriendo figurar en redes para después convertirse en ‘influencer’”; “no lo puedo creer, su novio muy grave en la ambulancia y la chica peleando a capa y espada para poder pedir la clave del celular”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter en la publicación.

“Tengo suerte para las chicas”

En días recientes, a través de redes sociales se hizo viral una denuncia expuesta por el señor Elías de Souza, habitante de Argentina, quien manifestó que ha recibido frecuentes amenazas de hombres brasileños.

Las declaraciones del sujeto se dieron en entrevista con el medio local Canal 5. Durante la conversación con el periodista Víctor Hugo Benítez, desarrollada en San Vicente, una ciudad de la provincia de Misiones, De Souza explicó que pese a haber intentado denunciar las amenazas con las autoridades, no ha sido posible por razones que desconoce; incluso, cree que podría haber un “encubrimiento”.

“Voy a trabajar y me atacan. Estoy en mi casa y también. Me atacan con violencia, con abuso, discriminación por mi lengua. Yo no estuve preso, nunca maté ni un pajarito ni una planta, nunca he tenido un arma”, manifestó Elías de Souza, en idioma español, pero con acento portugués. Así mismo, sostuvo que se ha acercado a la comisaría para presentar la denuncia. “Les digo que no he hecho nada contra esas personas, pero no me toman la denuncia porque seguro hay encubrimiento, algo pasa”, anotó.

Ante la pregunta sobre si tiene pruebas que respalden su denuncia, De Souza manifestó que sí. “Tengo pruebas, tengo testigos suficientes”, aseguró. De hecho, detalló nombres de las personas que, supuestamente, lo han venido intimidando. “Tengo testigos, en todo el barrio pueden preguntar”, insistió.

Elías de Souza continuó su relato diciendo que vive en un hogar humilde, sin hacerle mal a nadie, pero cuando sale a trabajar se convierte en blanco de los presuntos ataques. “Me atajan para violarme con violencia, para asesinarme, me calumnian”, mencionó el habitante de San Vicente, una ciudad cercana a la frontera con Brasil.

Elías de Souza detallaba a Canal 5 los nombres de las personas que supuestamente lo intimidan. También reveló la causa que motivaría dichos ataques. “Un grupo de brasileños. Me atajan, para allá y para acá, con abuso, me discriminan, hablan pavadas de mí porque me tienen envidia, supuestamente, porque yo tengo suerte para las guainas, para las chicas”, puntualizó.

En ese momento, entre risas, el periodista lo interrumpió para preguntar por ese último detalle, su suerte con las mujeres. “Es la pura verdad, podés sacar un informe, podés hacer seguimiento y luego decir: ‘Era cierto lo que decían de Souza’. Yo nací y me crie acá en San Vicente, nunca creo que nadie me vio con cuchillo en la cintura haciendo maldad para nadie, nunca me vieron en algo raro. Nada, me voy a laborar y los tipos me atacan; me voy a la casa, y los tipos me atacan”, aseveró de Souza.

“Yo no soy una persona de mentir. Dios me manda un castigo si estoy mintiendo”, dijo el hombre. De inmediato, el periodista le preguntó si las mujeres en cuestión eran cercanas a los hombres que –según dice– lo intimidan. “No. había una oficial, una tal Eugenia, supuestamente, me dijo que me quería. Y ellos me tienen celos, después tengo otras guainas, y me conocen muy bien, me aman y me mezquinan [...]. Tengo éxito y tengo suerte, pero la suerte me la dio Dios”, declaró Elías de Souza.