Alberto Contador augura un gran futuro para Santiago Buitrago: “Nos dará bastantes alegrías”

El Giro de Italia cerró su edición 105 con una contrarreloj en Verona, ciudad que fue testigo de la historia que marcó esta primera Gran Vuelta del 2022 al tener a un corredor australiano, Jai Hindley del Bora–Hansgrohe como el sucesor de la corona que dejó Egan Bernal. El ciclista del equipo alemán, si bien perdió algo de tiempo frente a su rival más cercano, Richard Carapaz (INEOS), se hizo con el título y, además, le dio el primer trofeo en esta competencia a Australia.

La crono de 17 kilómetros en Verona generó mucha incertidumbre respecto a los cambios que pudieran darse en la general. Sin embargo, todo se mantuvo igual en una jornada en la que el ganador de esta última etapa fue el italiano Matteo Sobrero, a quien Alberto Contador, panelista de SEMANA en la ruta, catalogó como “un auténtico talento en la contrarreloj”, al vencer a otros especialistas como Thymen Arensman (Team DSM), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) y Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Ahora bien, a pesar de lo que pudo haber o no hecho falta en este Giro de Italia, Contador resaltó la labor realizada por dos ciclistas colombianos como Fernando Gaviria, segundo en la clasificación por puntos y, en especial, en Santiago Buitrago, compañero de Landa en el Bahrain: “Ha hecho un grandísimo Giro de Italia con una victoria de etapa, segundo en la clasificación de los jóvenes y quien estuvo trabajando para el equipo, por lo que nos dará bastantes alegrías”, aseveró el panelista.

Por otra parte, hablando sobre como se dio este Giro de Italia, Contador hizo énfasis en donde estuvo el punto de quiebre para que Hindley pudiera sumar a su palmarés el trofeo Senza Fine, “las diferencias que se hicieron en la Marmolada”. Sin embargo, ante lo mal que la pasó Carapaz en este puerto de montaña, “quedaba la duda si Mikel Landa podía recuperar tiempo frente al corredor del INEOS, pero el ecuatoriano fue muy superior y le metió siete segundos de ventaja a Hindley, y más de minuto y medio al corredor del Bahrain Victorious”, apuntó Contador.

El tiempo que perdió el australiano, frente al corredor latinoamericano, no fue suficiente para que el sueño de llevarse el trofeo y la maglia de campeón se esfumara: “La victoria, sinceramente, para el que yo creo más fuerte que creo va a marcar un antes y un después en su carrera. Ya se le había escapado una oportunidad de ganar un giro de italia cuando la tuvo muy cerca y en esta ocasión no la ha dejado escapar”, reconoció el panelista para SEMANA en la ruta.

Contador, quien estuvo al tanto de todo lo que se vivió, también sacó algunas conclusiones sobre lo que fue esta edición de la corsa rosa, la cual fue criticada por la falta de emociones. No obstante, el español recalcó: “Yo me quedaría con que ha sido un Giro muy igualado en el que no se ha podido percibir en casa, a través de la televisión, lo rápido que se ha ido tanto en los puertos como en las etapas llanas. Además, se notaba mucha presión, porque veíamos que conseguían victorias y se emocionaban casi todos los días”.

A pesar de esto, el panelista también confesó lo que pudo haberle hecho falta a esta Gran Vuelta, como “ese corredor que marca una diferencia cuando llega la última semana, mientras otros corredores empiezan a luchar por el segundo o tercer puesto, pero cada carrera es diferente y este fue uno de los Giros más abiertos de la historia”, concluyó Contador.

Finalizada esta primera Gran Vuelta, los equipos y los ciclistas enfocan su mirada en las próximas competencias de tres semanas, en las que algunos intentarán sacarse el clavo de no haber podido ser protagonistas, mientras que otros ratificar el gran estado de forma en el que están. El Tour de Francia está a la vuelta de la esquina, pues la edición 109 de esta carrera se llevará a cabo entre el 1 y 24 de julio, mientras que la Vuelta a España será entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre.