Así fue la caída de Caleb Ewan en el Giro de Italia que lo privó de luchar por la victoria

El corredor australiano del Lotto–Soudal no tuvo suerte en el sprint de los metros finales de la etapa 1 de la primera gran vuelta del año.

El Giro de Italia 2022 dio inicio este 6 de mayo en la ciudad de Budapest, en Hungría, y las emociones a lo largo de los 195 kilómetros que el pelotón tuvo que atravesar, hasta llegar al punto de meta en Visegrád, no se hicieron esperar. Sin embargo, no todo fue color de rosa para todos, ya que las caídas no faltaron y uno de los más afectados fue el australiano del equipo Lotto–Soudal Caleb Ewan.

Desde el principio de la carrera, la fuga no se hizo esperar y los corredores Mattia Bais y Filippo Tagliani, del Drone Hopper, no tardaron en comenzar a sacarle diferencias al pelotón. Poco a poco esta fue aumentando a tal punto que lograron ponerse a más de 10 minutos de quienes los perseguían, para terminar llevándose la mayor cantidad de puntos en el sprint intermedio.

Sin embargo, con el paso de los kilómetros, el pelotón terminó por darles caza a falta de 10 kilómetros y ahí empezó una nueva carrera para los ciclistas. Estos tuvieron que atravesar el primer puerto de montaña para llegar al punto de meta, el cual tuvo la segunda caída del día con Ewan como protagonista.

El primer accidente de la Corsa Rosa se presentó a falta de 6 kilómetros para cruzar la línea de meta, cuando Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) y el anfitrión Erik Fetter (Eolo-Kometa) se fueron al suelo. No obstante, esta no sería la única.

En los últimos metros, cuando el holandés Mathieu Van der Poel aceleraba junto a otros de sus rivales, Ewan perdió el control de su bicicleta en la última curva y terminó yéndose al piso.

Al final, fue Van der Poel quien terminó levantando los brazos en señal de victoria y adueñándose de la primera Maglia Rosa, seguido por Biniam Girmay y Peio Bilbao.

Déja vu para Ewan

El Giro de Italia parece haberla tomado en contra del corredor Caleb Ewan. Desafortunadamente, para el australiano, quien estaba entre los candidatos para llevarse el triunfo en esta primera etapa, las caídas volvieron a tenderle una mala pasada.

Solo hay que recordar lo sucedido el año pasado en esta misma carrera. Cuando lucía la maglia de líder de la clasificación por puntos, presuntamente por una caída en un túnel —luego de haber ganado la etapa 7 en la que el colombiano Fernando Gaviria intentó sorprender a sus rivales de manera prematura pero sin mucha suerte— decidió no hacer de la partida en la siguiente etapa.

Esta no es una buena noticia para su equipo, el cual tendrá que analizar si presenta alguna lesión que lo obligue a retirarse de la Corsa Rosa. Sin embargo, cabe resaltar que Ewan no tuvo problemas en levantarse del suelo, eso sí bastante frustrado por lo sucedido, pues sabía que esta era una gran oportunidad para poder vestirse con la camiseta de líder.

Esta caída sin duda le abre una puerta a Gaviria para ponerse un nivel por encima de uno de sus máximos rivales en esta carrera. En ella buscará volver a ser protagonista en las etapas con sprint final, teniendo en cuenta que el golpe que se llevó Ewan fue bastante fuerte y no se sabe qué tanto lo pudo haber lastimado para lo que viene.

Así queda la general del Giro de Italia tras la Etapa 1

1. VAN DER POEL Mathieu 4:35:18

2. GIRMAY Biniam+ 00′ 04″

3. BILBAO Pello + 00′ 06″

4. CORT Magnus + 00′ 10″

5. KELDERMAN Wilco + 00′ 10″

6. CARAPAZ Richard + 00′ 10″

7. MOLLEMA Bauke + 00′ 10″

8. ULISSI Diego + 00′ 10″

9. VENDRAME Andrea + 00′ 104″

10. SKJELMOSE JENSEN Mattias + 00′ 14″

32. BUITRAGO Santiago + 00′ 14″

34. SOSA Iván Ramiro + 00′ 14″

39. LÓPEZ Miguel Ángel + 00′ 14″