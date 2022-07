Compañero de Nairo Quintana explica porque no pudo ayudarlo en la trepada al Col du Granon

Regocijo y jubilo fue lo que se vivió este miércoles en la etapa 11 del Tour de Francia 2022 cuando el colombiano Nairo Quintana se alzó por lo más alto del Col de Granon. El boyacense dio un feroz ataque que lo alejó de los favoritos y lo metió en la pelea por el podio de la competencia.

Y es que después de sufrir en el segundo puerto del día, en el Galibier, Quintana logró la épica, alcanzando al grupo de Pogacar en la bajada y atacándolo de paso en la subida al último puerto del día que le dio el segundo lugar en la etapa llegando después de Jonas Vingegaard, nuevo líder de la general.

Nairo se paró en pedales y empezó a tomar distancia con respecto a sus rivales, incluso alcanzando a hombres, como su compañero Warren Barguil, quien lideró la carrera por varios kilómetros pero que no aguantó el ritmo del cafetero para poder ayudarlo en la última subida.

“Después es cierto que me dejó mucho al principio de las etapas para ir a la escapada, en un recorrido llano, no me favorece. Vi que no nos entendíamos demasiado bien antes. Tuve que intentar algo. No quería tener arrepentimientos, no tengo ninguno esta noche. No me quedaba nada en las piernas a 7 km de la meta. Realmente lo tengo todo. Cuando vi que Nairo (Quintana) regresaba, Lo esperé. Intenté hacer un relevo y dar todo lo que me quedaba para ganar. Lamentablemente hizo dos, pero creo que el equipo tuvo un muy buen día “, dijo el corredor francés.

“A Nairo le gusta el calor y la altura, y hoy (miércoles) estaba todo preparado para hacer una buena etapa, lo ha demostrado. Como compañero me da fuerzas para el resto del Tour. Un Tour que se reinicia. Jumbo-Visma tiene un equipo muy fuerte. UAE cometió varios errores esta semana, creo que deberían haber dejado el maillot amarillo con tan pocos compañeros para salvarse. El Tour aún es largo, quedan 10 días, y sabemos todo lo que puede pasar... En cualquier caso, vamos por buen camino, ¡va muy bien! “, agregó el hombre del Arkea Samsic.

Con la gran jornada de este miércoles, Quintana escaló siete posiciones en la general, quedando ubicado en el quinto lugar, a un poco más de dos minutos del líder Vingegaard.

Este jueves se llevará a cabo la fracción 12 de la ronda gala entre Briancon y el Alpe d’Huez. La jornada contará con 165 kilómetros y tendrá tres puertos de montaña de fuera de categoría.

Clasificación general del Tour de Francia 2022 tras etapa 11

1. Jonas VINGEGAARD (JUMBO - VISMA) - 41h 29′ 59′'

2. Romain Bardet (TEAM DSM) - 2:16

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 2:22

4. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 2:26

5. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 2:37

6. Adam Yates (Ineos Grenadiers) a 3:06

7. David Gaudu (Groupama-FDJ) a 3:13

8. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) a 7:23

9. Alexey Lutsenko (Astana) a 8:07

10. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a 13:27