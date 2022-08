“Debería correr la Vuelta España”, experto avisa tras el regreso de Egan a competencias

Este martes, el mundo del ciclismo detuvo sus miradas en el Tour de Dinamarca, competencia que tuvo su primera jornada con la presencia inédita del colombiano Egan Bernal, corredor del Ineos Grenadiers que reapareció en las competencias después de varios meses de recuperación tras el trágico accidente sufrido en el mes de enero de este año.

En la primera jornada de la competencia que desarrollará hasta el próximo sábado 17 de agosto, muchos pensaban que el ‘joven maravilla’ se iba a tomar el regreso con calma, pero se equivocaron. Desde los primeros kilómetros se lanzó con sus compañeros a marcar el ritmo del lote principal, a favor del capo de escuadra que en esta oportunidad es el galés Geraint Thomas, uno de los más felices con el regreso de su gran amigo.

“Capo returns” (“el capo regresa”) escribió Thomas en su cuenta de Twitter, junto a una foto especial con el colombiano, ambos sonrientes justo antes de salir a tomar la partida para la primera etapa.

Egan terminó su primera etapa entre los 100 primeros - Foto: Oficial @Eganbernal

No obstante, horas después de su debut en este 2022, Egan activó su celular para exteriorizar las sensaciones de volver a competir. “Creo que aún recuerdo cómo se hace”, bromeó el campeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021. “Pero después de 220 km les cuento que el dolor de patas mañana no va a ser poquito, jaja”, agregó.

Serán solo unas horas de descanso antes de tomar la partida en la segunda de las cinco etapas que comprenden este Tour de Dinamarca.

Tras su regreso a las carreteras, desde Colombia avisaron lo que puede venir para el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, incluso asegurando que debería competir en la tercer y última grande del año; la Vuelta España.

Así por lo menos lo destacó Fabio Arévalo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencias del Deporte, quien ve con gratas sensaciones la vuelta del zipaquireño. “Es satisfactorio lo que ocurrió en el día de hoy con Egan Bernal. Hemos estado muy atentos a su desempeño. Aquí hay una ventaja interesante. En un artículo que escribí hace tres años sobre Egan Bernal, una vez ganó el Tour de Francia, analizamos un poco sus cualidades biomecánicas y su composición corporal”, aseguró en charla con RCN Radio.

Con respecto a competir en la Vuelta España, Arévalo fue atrevido y dijo que el colombiano podría competir allí. Sin embargo, cabe anotar que desde el equipo de Egan han sido cautos y quieren llevar sus planes con premura.

“Estamos felices, contentos por el retorno de Egan. Mi opinión es que Egan sí debería correr la Vuelta a España. No importa que no la gane, pero sería un extraordinario ejercicio, incluso ni siquiera tendría riesgo de retirarse. Ella está en capacidad de hacer la Vuelta a España con el apoyo de su equipo y haría una buena carrera. Una persona como él tiene un ahorro, no empieza realmente de cero. Se reactiva, pero tiene un ahorro importante por su condición genética y por su estilo, y eso es lo que ha hecho que se recupere tan rápidamente”, dijo el alto ejecutivo del ente.

Por lo pronto, Egan se enfoca en lo que será la segunda etapa del Tour de Dinamarca. Será una contrarreloj de 12,2 kilómetros, discurrirá en torno a Assens, en el centro del país.

Clasificación general (etapa 1) - Tour de Dinamarca

1. Olav Kooij (Jumbo-Visma) - 4:59:10

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), a 0:04

3. Sebastian Nielsen (Restaurant Suri), a 0:04

4. Timothy Dupont (Bingoal), a 0:06

5. Magnus Cort Nielsen (EF-EasyPost), a 0:10

6. Arvid de Kleijn (Human Powered Health), a 0:10

7. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), a 0:10

8. Andrea Peron (Novo Nordisk), a 0:10

9. Ethan Vernon (Quick Step-Alpha Vinyl), a 0:10

10. Luca Colnaghi (Bardiani-CSF), a 0:10

...