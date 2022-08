Director del Arkéa reveló el objetivo real de Nairo Quintana en la Vuelta a España 2022

Este lunes se oficializaron algunas nóminas más de cara a la Vuelta a España 2022, competencia que inicia este viernes en Países Bajos. A la lista de colombianos, en la que ya estaban confirmados Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), se sumó de manera oficial Nairo Quintana, que ya lo había confirmado por su cuenta.

Lo único que estaba por saberse era el grupo que lo acompañará, a la espera de la posibilidad de ver alguno de los otros colombianos que se encuentran en el Arkéa-Samsic. Lamentablemente, la dirección de equipo decidió descartar a Winner Anacona, Dayer Quintana y Miguel Flórez, prefiriendo a una nómina plagada de franceses.

El ciclista boyacense estará en La Vuelta junto Anthony Delaplace, Elie Gesbert, Dan McLay, Clement Russo, Lukasz Owsian, Simon Guglielmi y Thibaut Guernalec. La ilusión es volver a pelear por la clasificación general, aunque habrá que ver hasta dónde llegan las piernas con un esfuerzo tan grande, como el del pasado Tour de Francia 2022.

"Un tournant dans la progression de l'équipe." 📈

Notre composition pour notre toute première @lavuelta

❤



Les mots d'Emmanuel Hubert 👇https://t.co/UDf9wceapE pic.twitter.com/jvP1DFMUO4 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 15, 2022

Yvon Ledanois será el encargado de dirigir al Arkéa en la ronda ibérica, reconociendo que para Nairo es un objetivo especial, “porque ya ha puesto su nombre en el palmarés de esta prueba” recordando el título del año 2016. “Nuestro líder aspira a lograr un gran resultado, es decir, la mejor clasificación general posible, como sucedió recientemente en las carreteras del Tour de Francia. El equipo de Arkéa-Samsic estará a su entera disposición. La guinda sería, además de una buena clasificación general final, un éxito de etapa de Nairo en esta carrera”, completó.

De esta manera, Nairo se suma a Higuita como las cartas de Colombia para la general, al lado de Miguel Ángel López, que será co-líder del Astana con Vincenzo Nibali, además de Rigoberto Urán y Esteban Chaves por parte del EF Education EasyPost.

Renovación inminente

Esta Vuelta a España podría traer noticias para Nairo en el ámbito contractual, pues las negociaciones para su nuevo contrato están bien encaminadas con el interés de ambas partes por concretarlo. La última decisión la tiene el mánager general del Arkéa, Emmanuel Hubert, que también opinó sobre el papel del colombiano para esta edición.

“Su primera participación en la Vuelta Ciclista a España con el equipo Arkéa-Samsic marca necesariamente un nuevo punto de progresión para nuestra formación”, indicó Hubert. “Al igual que durante el reciente Tour de Francia, nuestras ambiciones serán altas en torno a nuestro líder, Nairo Quintana. Estará rodeado en este evento por compañeros totalmente entregados a su causa como Simon Guglielmi, Lukasz Owsian, quien ya le fue de gran ayuda en julio”, comentó.

Con la posibilidad de sellar de una vez por todas el ascenso al World Tour, el mánager general asegura que todos los corredores “tendrán que dar muestras de atrevimiento en esta Vuelta a España. Esta forma de correr se corresponde totalmente con la filosofía de nuestros corredores y la gestión deportiva del equipo Arkéa-Samsic. Esta Vuelta ya es histórica para el equipo Arkéa-Samsic, depende de nosotros que lleve aún más este sello”, sentenció.

Para Nairo, el inicio no será nada fácil, pues el próximo viernes en Utrecht se correrá una contrarreloj individual intensa en la que probablemente pierda tiempo respecto a los favoritos. Por fortuna, los perfiles se van ajustando a sus características con el paso de los días cuando llegue la montaña y pueda salir al ataque para empezar a meterse en la conversación por el podio.

“Dicen que me comienzan a salir canas, que ya no sirvo pa ganar, pero este año en todas las carreras que he estado me he ubicado en los diez primeros puestos. En el Tour estuve ahí con los extraterrestres”, recordó Nairo en entrevista con SEMANA, antes de viajar a suelo europeo para la tercera grande de la temporada.