“Doy por terminada mi carrera profesional y en Europa”: Sergio Luis Henao

A sus 34 años, el antioqueño Sergio Luis Henao decidió bajarse de la bicicleta profesional. En Europa fueron 10 temporadas representando al país con grandes logros, como la París-Niza en 2017. Además, se destacó en el Gran Premio de Portugal, el Cinturón a Mallorca, la Coupe des Nations Ville Saguenayy, el Tour de Utah, en el UCI America, la Vuelta al Algarve, la Vuelta al País Vasco, el Tour de Polonia, el mundial de ruta. Obtuvo el noveno lugar en el Giro de Italia 2012, el duodécimo en 2016 en el Tour de Francia y el puesto 14 en la Vuelta a España.

En Colombia, Henao estuvo seis temporadas ganando en dos oportunidades la camiseta arcoíris en el Campeonato Nacional de Ruta y sobresalió en la Vuelta a la Juventud, Vuelta a Colombia, Vuelta a Antioquia y el Clásico RCN.

“Soy agradecido con la vida, el ciclismo y de quienes me vieron empezar a los 14 años y me apoyaron”, dijo el hombre nacido en Rionegro a Antena 2.

La última escuadra de Sergio Luis estuvo en el Team Qhubeka NextHash, que desapareció del pedalismo luego de no encontrar un patrocinador fuerte que le permita mantener el proyecto. Era el único equipo de África dirigido por Doug Ryder y estaban en el World Tour y en el Pro Continental.

“Ya la estaba estudiando hacía un año. De pronto hacer temporadas con Qhubeka sería mi última temporada como profesional, pero luego todo se adelantó. No estaba en mis planes que fuera tan acelerado, pero por circunstancias del equipo me obligó a que fuera más rápido de lo pensado”, dijo el deportista.

Mientras tanto, Henao comparte con sus seres queridos el tiempo que el deporte de las bielas le quitó. “Estoy en casa, tranquilo con la familia y organizando mi nuevo ritmo de vida. A disfrutar de algo diferente que llevo haciendo muchos años en Europa”, dijo el pedalista.

Sergio fue enfático en decir que no logró llegar a un acuerdo con algún equipo élite para desistir de la idea, aunque deja una pequeña puerta abierta por si llega a alguna negociación.

“Realmente ya doy por terminada mi carrera profesional y en Europa. Es lo que tengo pensado a no ser que llegue una oferta que me convenga y sea atractiva, pero por el momento sería terminar la carrera deportiva”, puntualizó.

“No hubo ninguna que me sedujera, que fuera atractiva para mí. Quería seguir en el UCI WorldTour y no hubo nada claro. Muchos acercamientos, pero al final no se concretó nada y a raíz de eso es la decisión de terminar mi carrera como ciclista profesional”, indicó.

Por lo pronto, el legado de los Henao lo seguirá llevando Sebastián, hermano de Sergio, quien corre para el Astana Qazaqstan Team de categoría UCI WorldTeam.

Colombia es Pasión Team, Gobernación de Antioquia-Indeportes Antioquia, el Sky, el UAE Team Emirates y el Qhubeka fueron los equipos que defendió con sus piernas Sergio Luis, que lleva cerca de un año fuera de las carreras internacionales, luego de que se retirara de la pasada edición de la Vuelta a España con una lesión que le impidió estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Es difícil cuando se deja de competir un año estar en la élite del ciclismo mundial. Por las competencias, el ritmo, puedes perder mucho. Aún así mantuve la esperanza a principio de año y nada aparece y me doy a la idea de que no será posible”, concluyó en Antena 2 Sergio Luis Henao.