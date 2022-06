El agredido por Juan Sebastián Molano lo trató de “loco”, tras los golpes en el Critérium Dauphiné

Un hecho insólito, del que hizo parte uno de los pedalistas colombianos con mayor proyección, se dio durante la sexta etapa del Critérium Dauphiné. Lamentablemente, fue Juan Sebastián Molano del UAE Emirates el señalado por haber golpeado a uno de sus rivales, no solo en medio de la carrera, sino también al término de la misma, acusando que la adrenalina del momento lo había llevado a esto.

La recreación de lo sucedido se resume en que Molano se disponía a ubicarse en la parte frontal del grupo cuando entró en una fuerte discusión con el francés Hugo Page, a falta de los últimos kilómetros para la meta. Los gritos de lado y lado fueron escalando al punto que el colombiano sacó la mano derecha y le pegó tremendo puñetazo a su rival, situación que quedó en evidencia en la transmisión oficial.

❌ La otra agresión de Molano a Page #dauphiné2022 https://t.co/ddADp9nm8T — COPEdaleando (@Copedaleando) June 10, 2022

El pedalista europeo, al comparecer con los medios de comunicación tras lo sucedido, describió lo sucedido así: “A 10 km para el final me dio un golpe en el casco y me insultó. No estaba contento, dijo que lo cortaría, pero eso es parte de las carreras. Para mí, mantuve mi línea. Desde el principio he hecho sprints limpios y, además, lo hago todo solo, no molesto a nadie”.

A su vez, el francés del equipo Intermarché - Wanty, sentenció que parece no ser la primera vez que Molano tiene un actuar así y lo calificó de “loco”: “No es la primera vez que lo hace, no es normal. Está loco”.

Molano acepta su error

Después de lo sucedido, el ciclista del UAE terminó la carrera sin mayores inconvenientes e incluso hizo un embalaje corto para acabar séptimo. No obstante, los comisarios del Dauphiné revisaron el video y decidieron descalificarlo tras el hecho.

Al darse cuenta de la agresión antideportiva que había desarrollado contra uno de sus colegas, Molano les pidió disculpas a Page y a los aficionados del ciclismo. “La carrera hasta la meta fue rápida y tensa y en el fragor del momento cometí un error peligroso. Me gustaría disculparme con Hugo Page y con todos los corredores por lo sucedido”, afirmó en declaraciones compartidas por la cuenta oficial de su equipo.

“Entiendo por qué fui descalificado y solo puedo decir que lo lamento y aprendo de ello”, agregó el nacido en Paipa, que este año solo ha conseguido una victoria de etapa, en la Boucles de la Mayenne, a finales del mes de mayo. Colombia se queda entonces con un representante menos para la carrera que terminará este domingo, llegando a Plateau de Salaison.

Juan Sebastián Molano. - Foto: Captura de pantalla.

Molano también se pronunció a través de sus redes sociales y le pidió disculpas a Page por haberlo golpeado en dos ocasiones. “El día de hoy, en la etapa (6) de Dauphiné se presentó por la transmisión el inconveniente que tuve con uno de los corredores. Quiero pedir disculpas a todos porque creo que la violencia no es justificable y debe evitarse ante cualquier situación”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según él, “el estrés de la carrera es fuerte”, pero aceptó que la forma en que actuó “no fue la mejor”. “Nuevamente, mil disculpas a @hugo_page y toda la afición”, escribió en la parte final del comunicado.

Clasificación general de la etapa 6

1. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) - 21:27:20

2. Mattia Cattaneo (Quick Step-Alpha Vinyl) a 1:03

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 1:06

4. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a 1:32

5. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 1:36

6. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 1:49

7. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 1:55

8. Matteo Jorgenson (Movistar) a 2:00

9. Ben O´Connor (Ag2r-Citroën) a 2:10

10. Wilco Kelderman (NED/Bora-Hansgrohe) a 2:12