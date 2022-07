El ciclista Alejandro Valverde fue atropellado por un carro; el conductor se fugó

El ciclista español Alejandro Valverde y uno de sus compañeros de entrenamiento habituales han sufrido este sábado un accidente cuando rodaban por los alrededores de Alcantarilla (Murcia). Ambos se encuentran en buen estado, sin fracturas ni “otras lesiones de consideración”, según confirmó el equipo Movistar ante la preocupación de los seguidores que preguntaban por la situación del corredor que está viviendo este 2022 su última temporada como profesional.

“Os confirmamos que Alejandro Valverde y uno de sus compañeros de entrenamiento habituales se han visto envueltos este sábado en un incidente cuando rodaban en Alcantarilla”, explicó la formación telefónica en un comunicado.

El ‘Bala’ ha sido sometido a pruebas en un centro médico de la zona, como su compañero, y en el caso del corredor español permanecerá 24 horas en observación para verificar su estado y posteriormente será dado de alta. “Ambos se encuentran bien, sin fracturas ni otras lesiones de consideración”, sentenció Movistar sobre el estado de salud de los corredores.

Valverde y su compañero habrían sido atropellados por un coche cuando circulaban por la carretera RM-560 y el conductor, que habría arrollado a un tercer ciclista en la vía, también compañero del murciano, los dejó tirados en la carretera y emprendió la fuga, según informa La Opinión, medio local que dio la primera información de los hechos.

Os confirmamos que @alejanvalverde no reviste fracturas ni lesiones de consideración tras sufrir este sábado un incidente cuando rodaba junto a un compañero de grupeta en Alcantarilla.



Bala permanecerá 24h en observación y será después dado de alta. Su compañero está también OK. pic.twitter.com/Y2GmfU9HYf — Movistar Team (@Movistar_Team) July 2, 2022

Alejandro Valverde, capo del Movistar desde hace diez años, afronta este 2022 el año de su retirada como profesional tras una larga y exitosa carrera, con ilusión, ganas y con la voluntad de disfrutar de cada carrera sin pensar todavía en que será su ‘última bala’.

“La ilusión sigue estando ahí, y estar motivado y centrado y pensando en que lo puedo hacer, las ganas no se van de un día para el otro, de golpe. Tengo muchísima ilusión, cuesta un poco asimilar que es el último año pero queda mucho por delante y no pienso aún en la retirada. Voy a disfrutar todo al cien por cien”, aseguró a los medios oficiales de la escuadra española.

Valverde, en su última temporada como profesional después de tres lustros siendo referencia y líder del Movistar, afrontó Giro de Italia y rematará con Vuelta a España en un calendario “muy bonito” para despedirse. “Al no hacer el Tour, tenemos tiempo para hacerlo bien en los dos sitios. Y lo de terminar en el Mundial, no lo sé, pero si todo va bien sería bonito correrlo”, reconoció.

“Me gustaría ser recordado como un gran ciclista que dio todo por este deporte y que ha disfrutado muchísimo del deporte, y hecho disfrutar a la gente. Me quiero retirar agradecido, y quiero que me acompañe la salud y no las lesiones. Sueño con eso, me quedaría supercontento de retirarme con público, después de la trayectoria tan bonita que me ha dedicado este deporte”, se sinceró.

Y tiene claro que esta vez no habrá un año más de prórroga. “No, no, ya va a ser mi último año, no hay necesidad de alargar más con 42 años, aunque esté bien de forma. Mi ciclo está ya suficientemente cumplido, y luego a dedicarme a otras cosas. No todo es competir en esta vida, pero siempre vinculado a este equipo, a mi familia. Pero seguir corriendo no tiene sentido”, manifestó.

Todo lo contrario sucedió en 2021, cuando sintió la necesidad de seguir para despedirse con público en las carreras. “Me encontraba bien, las sensaciones seguían siendo buenas y decidimos seguir un año más y estar con público, el que siempre te arropa y te da energía y fuerza. Era una pena retirarme sin público, espero tener un año más normal y disfrutarlo al cien por cien en toda carrera que vaya”, reiteró hace unos meses, cuando reconfirmó que esta sería su última vez sobre los pedales.

*Con información de Europa Press.