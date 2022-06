El tierno mensaje de Egan Bernal por la foto de su mamá sin cabello, luchando contra el cáncer

El año 2022 ha traído para Egan Bernal duras pruebas lejos del ciclismo. El 24 de enero de este año sufrió un grave accidente mientras entrenaba en Cundinamarca y, a pesar de que la recuperación ha sido todo un éxito, ahora ha tenido que servir de apoyo para su madre, Flor Marina Gómez, quien fue diagnosticada con cáncer de seno.

Aunque Egan se encuentra actualmente en Europa trabajando en la readaptación física junto a su equipo Ineos Grenadiers, no ha dejado de lado la difícil situación de su progenitora, quien lo ha acompañado en los triunfos y las derrotas durante su carrera como profesional.

Este domingo la madre del zipaquereño subió un video en el que mostró su decisión de raparse a raíz de las quimioterapias que adelanta como tratamiento para erradicar su cáncer. En los últimos días, Flor Marina ha estado subiendo contenido a redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad, inspirando a otras mujeres que han pasado por lo mismo y se han visto obligadas a perder el cabello por cuenta de las quimios.

“Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil”, indicó la mamá de Egan en su más reciente publicación en Instagram. En el video se ve el momento en el que le pasan la máquina y, entre lágrimas, finaliza junto a su hijo menor, Ronald, que también se rapó como gesto de apoyo. “Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero”, agregó.

La reacción pública de Egan Bernal llegó hasta este lunes, después de ver las fotos que compartió su mamá en redes sociales. “Se ve hermosa”, escribió el pedalista en una de sus historias.

“Me haré cada quimio con amor”

SEMANA ha estado acompañando cada paso de Flor Marina Gómez en su lucha contra el cáncer de seno. “La palabra cáncer hace pensar muchas veces que uno se va a morir. No es así. Se puede salir bien del cáncer de mama si se detecta a tiempo. Tiene cura y estoy ciento por ciento segura de que este va a ser mi caso”, dijo en una emotiva entrevista con este medio.

“Mis dos hijos son mi motivación, son los que a diario me motivan con sus palabras, con sus abrazos. Él, desde cuidados intensivos, nunca se quejó. Siempre quería vivir y decía: ´Gracias, gracias a Dios estoy vivo´. Eso es lo que yo digo: estoy viva”, recordó Flor Marina sobre la resiliencia de Egan para afrontar su recuperación del accidente.

La madre del ‘joven maravilla’ recuerda que “el día que Egan viajaba fue en el que me dijeron: ´Tiene cáncer de mama´. Él me acompañó a esa cita. Fue muy duro, pero él siempre estuvo ahí motivándome. Me decía: ´Mami, es una batalla más. Hemos pasado por muchas y esto es, apenas, una más´. Me ha brindado total apoyo”.

El momento más duro, según Flor Marina, serán las quimioterapias que inició hace poco. “Psicológicamente, diría, tengo que ser fuerte, sé que voy a vivir momentos duros, que tendrán los síntomas normales de este proceso… y que voy a decaer. Pero en esto se vale todo. Se vale llorar. Se vale estar triste. La vaina es levantarse. No quedarse ahí. Yo quiero empezar rápido las quimios porque, cuanto más rápido termine, muchísimo mejor”.

Lo principal para ella es la actitud y la confianza en que todo el tratamiento saldrá al pie de la letra. “Lo veo como cosas que pasan. Hay familias que están viviendo cosas peores. Yo no reniego. No reniego ni me pregunto por qué me tocó a mí. Solamente Dios sabe. Tomaré con amor cada quimio que me hagan”, concluyó.