Conmovedor: Flor Marina Gómez, madre de Egan Bernal, compartió entre lágrimas el video de su rapada por el cáncer

El 2022 no ha sido un año fácil para la familia de Egan Bernal. Después de la recuperación del ciclista luego de sufrir un grave accidente, la familia recibió otra dolorosa noticia cuando se enteraron de que Flor Marina Gómez, la madre del deportista, confirmó que le habían detectado cáncer de seno.

Desde entonces, en redes sociales, Gómez ha mostrado su proceso y cambios que ha tenido y afrontado tras someterse a los tratamientos. De hecho, recientemente había cortado su cabello, pues había asegurado que era una realidad que se le iba a caer.

“Es una realidad, es que se me va a caer el cabello. Quise tener un cambio lo antes posible. Quería sentir cómo me iba a ver con el pelo corto. En estos días seguramente me estarán viendo con otro cambiecito, más corto aún. Es una forma de aceptación, en parte, al proceso que voy a tener que llevar. También es una forma divertida y alegre de enfrentar lo que vivo. Me gusta verme así. Me gustó el cambio”, reveló a finales de mayo después de su primer retoque.

No obstante, este domingo 5 de junio compartió un conmovedor video en sus redes sociales en el que muestra que se está rapando. En el video y con lágrimas en los ojos, dedicó unas palabras a sus seguidores, en donde aseguró que lo importante tener vida.

“Es duro, creo que es el paso más duro, pero nada el cabello crecerá y saldrá más fuerte y más bonito, lo importante es tener vida y ya pa delante”, aseguró Gómez en el video.

Adicional a esto escribió en el pie de foto: “Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias”.

Así dio la noticia la madre de Egan Bernal

El pasado viernes 13 de mayo Flor Marina Gómez, la madre del reconocido ciclista colombiano Egan Bernal, publicó en sus redes sociales un emotivo video. En este compartió con sus seguidores que ya inicia su proceso de quimioterapia, con el cual busca controlar y eliminar el cáncer de mama que le fue diagnosticado.

La madre de Egan manifestó en su más reciente post de Instagram que ya empezará el tratamiento contra un “pequeño inquilino” que tiene. “Hoy me insertaron el catéter para iniciar próximamente las quimioterapias y poder empezar el tratamiento en contra de este pequeño inquilino que tengo en mi cuerpo. Con amor y fuerza vamos a hacerlo!”.

En el video, la mamá del campeón del Tour de Francia 2019 indicó que cuenta con la mejor energía para comenzar este procedimiento.

“Hoy acabo de salir de una cirugía. Me insertaron el catéter porque ya me van a iniciar las quimioterapias, entonces aquí vamos y con la mejor energía”, dijo Gómez.

En la noche del pasado miércoles 11 de mayo, Flor Bernal realizó el anuncio de su enfermedad por medio de un video publicado en sus redes sociales.

“¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió Flor Marina Gómez en la descripción que acompaña al video.

“No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”, agregó.