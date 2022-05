Giro de Italia 2022 | El dardo de Richard Carapaz al Ineos para defender el liderato

El Giro de Italia tiene un nuevo líder, el ecuatoriano Richard Carapaz. El ciclista del Ineos Grenadiers batalló a lo largo de los 147 kilómetros entre Santena y Torino y, al final, acabó con el sueño rosa de Juan Pedro López, para ubicarse en lo más alto de la clasificación general y volver a portar la maglia rosa, tal y como lo hizo en 2019 cuando conquistó las tierras italianas y consiguió su primer título en esta gran vuelta.

Para el corredor latinoamericano esto representa algo muy importante, pues “tenía una posibilidad muy grande de regresar al Giro y lo hemos planificado con el equipo desde el año pasado, así que estar aquí vestido de líder es algo que representa que todo esfuerzo y sacrificio tiene una recompensa”, aseguró el ciclista del Carchi en zona mixta.

Aunque no se esperaba una etapa tan apretada, Carapaz era consciente del desgaste que muchos corredores traían y “sabíamos que varios venían con bastante fatiga”, agregó. Razón por la que en el momento que vio la oportunidad para atacar, no lo dudó un solo instante y “simplemente decidí mover la carrera para que fuera decisiva y así fue. Ha sido un día bastante bueno para nosotros y lo aprovechamos”, enfatizó el del Ineos.

Carapaz tuvo que luchar únicamente al frente de la carrera. Su equipo tuvo varios problemas en los kilómetros finales cuando el pelotón tuvo que cruzar el puerto de montaña de la Madalena y esto impidió que tuviera un par de gregarios a su lado, al ser “una bajada bastante peligrosa que ha hecho que el grupo se corte. Eso afectó a más de uno de mis compañeros, pero teníamos que aprovechar el momento para mover la carrera porque era más favorable para nosotros”, explicó.

Además, si bien su equipo no estuvo con él en el momento más relevante de la etapa, el ecuatoriano llevaba consigo una motivación extra. A lo largo de la etapa, los aficionados ecuatorianos lo alentaron hasta el final y tener a su familia esperándolo en la línea de meta le dio las fuerzas suficientes para luchar por esa maglia rosa que tanto deseaba.

Ahora llega lo más duro para el ciclista latinoamericano, ya que tendrá que defender este liderato con el cuchillo entre los dientes. Sus rivales no darán tregua, por lo que contar con el apoyo de su equipo será clave para llegar a Verona vestido de rosa, y la etapa 15 será su primer gran reto, un trayecto en el que la montaña volverá a poner a prueba a los escaladores, por lo que le tiró un dardo a su equipo: “Tenemos que hacer un movimiento inteligente y seguir adelante por una semana más que será muy dura”, resaltó.

Juanpe López, satisfecho con su trabajo

Por su parte, Juanpe López (Trek-Segafredo), a pesar de haber perdido el liderato con un corredor de la talla de Carapaz, se mostró bastante conforme con lo realizado hasta este punto. Fueron varios días los que tuvo el privilegio de ser el mejor del Giro de Italia, pero la llegada a Torino terminó por reventarlo.

El equipo Bora fue el encargado de ser el primero en quebrar la carrera con el ritmo que puso durante el primer paso del circuito. Sin embargo, el corredor español dejó todo en la carretera para defender al “máximo posible” la maglia rosa.

El sueño rosa de López llegó a su fin, pero esto no lo decepciona. El ciclista del Trek hizo lo que estuvo a su alcance para mantenerse en lo más alto de la general pero “estoy contento porque no me lo esperaba, así que sigo con la misma sonrisa que esta mañana”.

Giro de Italia 2022: así marcha la clasificación general

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - 58h21′28′'

2. Jai Hindley (Bora–Hansgrohe) - +07′'

3. Joao Almeida (UAE Team) - +30′'

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) - +59′'

5. Domenico Pozzovivo (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux) - +1′01′'

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) - +1′52′'

7. Emmanuel Buchmann (Bora–Hansgrohe) - +1′58′'

8. Vincenzo Nibali (Astana) - +2′58′'

9. Juan Pedro López (Trek–Segafredo) - +4′04′'

10. Alejandro Valverde (Movistar) - +9′06′'

21. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - +22′45′'

27. Iván Ramiro Sosa (Movistar) - +34′05′'

51. Harold Tejada (Astana) - +1h14′52′'

83. Diego Camargo (EF Easy-Post) - +1h55′11′'

131. Fernando Gaviria (UAE Team) - 2h50′00′'