Giro de Italia 2022 | La montaña puede convertirse en una pesadilla para los colombianos

La etapa 14 marca quizás un antes y un después en este Giro de Italia. Aunque en las pasadas jornadas hubo cierto contacto con la montaña, lo que viene en la tercera semana puede convertirse en una pesadilla para el pelotón y hasta para los colombianos.

Los puertos de primera categoría serán una constante en los próximos días y desde ya, en el recorrido entre Santena y Torino, los ciclistas podrían vivir un completo infierno con el cansancio que van acumulando en las piernas.

Será un total de cinco puertos de montaña categorizados y unos cuantos muros los que tendrán que atravesar el pelotón. Ante esta situación, el corredor del Astana Harold Tejada no duda en la dureza que será la jornada, pero dice que junto a su equipo han estudiado muy bien el recorrido, para estar en la pelea: “Lo vamos a intentar otra vez. Todos estamos justos de piernas, pero ya hay tres cabezas y esperemos estar adelante”, aseguró para los micrófonos de SEMANA.

Asimismo, el colombiano está a la expectativa de uno de los puertos que tendrán que superar, el Superga de segunda categoría: “Es la primera vez que lo hago, pero hoy con la tecnología sabemos un poquito de cómo es cada etapa y nos han dicho cómo va a ser 100 % la etapa, muy dura y engañosa”, reveló el del Astana.

No obstante, el de Pitalito, Huila, es consciente de lo que les espera ante un recorrido que tendrá carreteras son estrechas, “por lo que toca estar adelante porque va a ser cortica, pero explosiva, como en Nápoles”.

Eso sí, de cara a las próximas etapas, el joven corredor no niega que serán días pesados y, a pesar de sentirse cansado, “las sensaciones son buenas y me siento bien físicamente”, concluyó.

Santiago Buitrago, preocupado por el clima

Ahora bien, Santiago Buitrago, otro de los colombianos que ha conseguido hacer un gran trabajo en los primeros 13 días de competencia, también está a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder en la montaña.

Esto, principalmente, por el ritmo que pueden llegar a marcar entre los que están en la parte más alta de la clasificación general: “Acá se va a dar una dura pelea con los líderes, que es lo que nos compete a nosotros como equipo y en la que Mikel Landa tiene bastantes opciones”, aseguró para SEMANA.

El corredor del Bahrain Victorious tiene muy claro su rol en el equipo y, aunque quisiera poder luchar por la victoria, entiende que los tramos montañosos que se aproximan los pondrán a prueba, por lo que su cabeza está mentalizada en ayudar a su capo de filas: “El objetivo es ayudar a Mikel lo máximo posible y estar muy cerca de él, principalmente en la parte final, por lo que es muy importante la cantidad de corredores que tengas ahí arriba. Cualquier segundo que se pueda descontar es muy importante”, comentó el ciclista bogotano.

La etapa 14 es tan solo un acercamiento a lo que les espera a los ciclistas en las próximas jornadas. El Verrogne (etapa 15), el Passo del Mortirolo (etapa 16), el Monterovere (etapa 17), el Kolovrat (etapa 19) y del Passo Fedaia (etapa 20), entre muchos otros.

Las piernas ya no son las mismas y el desgaste se sigue acumulando. No será una tercera semana nada sencilla para los colombianos, quienes esperan figurar en lo que queda. No obstante, tal y como lo reconoce Buitrago, “los días van pesando y el clima, la verdad, es que ha estado muy diferente a lo que me esperaba en un Giro y eso es un factor que influye bastante porque desgasta más y hace más duras las etapas, así que vamos a ver cómo responden las piernas y el resto de líderes, porque cada día va cayendo uno”.

Clasificación general

1. Juan Pedro López- Trek – Segafredo

2. Richard Carapaz - Ineos Grenadiers: 0:12

3. João Almeida - UAE Team Emirates: 0:14

4. Jai Hindley - Bora: 0:20

5. Guillaume Martin - Cofidis: 0:28

6. Mikel Landa - Bahrain – Victorious: 0:29

7. Domenico Pozzovivo: Intermarché: 0:54

8. Emanuel Buchmann - BORA: 1:09

9. Pello Bilbao López de Armentia - Bahrain – Victorious: 1:22

20. Iván Ramiro Sosa - Movistar Team: 07:39