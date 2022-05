El país aún no se estrena en el podio de la presente edición de la ‘corsa rosa’ pero llega la alta montaña.

Giro de Italia 2022: si no es Fernando Gaviria, ¿quién puede darle una victoria a Colombia?

La etapa 13, entre Sanremo y Cuneo, era una nueva oportunidad para que el corredor del UAE Team Emirates, Fernando Gaviria, consiguiera esa victoria que se le ha hecho esquiva a lo largo de esta edición del Giro de Italia. Sin embargo, el colombiano volvió a sucumbir ante sus rivales y no pudo darle esa alegría que tanto anhela el país, por lo que habrá que esperar si en lo que queda de esta Gran Vuelta, alguno de los escarabajos lo consigue. Pero, si no es Gaviria, ¿quién podrá hacerlo?

Ahora que viene la alta montaña, será el turno para que los escaladores comiencen a sobresalir en esta corsa rosa y luchen por una victoria de etapa, pues la pelea por la camiseta de líder de la general parece estar muy lejos.

Son varios los escarabajos colombianos los que han conseguido figurar entre las diferentes fugas que se han presentado a lo largo de estas primeras 13 jornadas de competencia. Diego Camargo (EF-Education), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Harold Tejada (Astana) son quienes más han batallado en la parte frontal, pero se espera que Iván Ramiro Sosa (Movistar), si bien sigue sin demostrar toda su fortaleza en la montaña, lo haga en las etapas que vienen en las que la alta montaña hará su presencia.

No obstante, no todas las fichas están puestas en el corredor del equipo telefónico. Tal y como lo han demostrado los otros tres corredores, Colombia tiene con qué sobresalir en la montaña y poner a vibrar a todo el país como lo hicieron corredores de la talla de Nairo Quintana, Egan Bernal, Esteban Chaves, Víctor Hugo Peña o Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez, entre otros, y no terminar la competencia sin una sola victoria.

Tanto Camargo, como Tejada y Buitrago, son opciones para que Colombia rompa esa barrera de las 31 victorias que suma en total en la historia de la corsa rosa. El del Bahrain Victorious fue quien, recientemente, hizo que las miradas se fijaran en él con su actuación en la etapa 12 al cruzar la meta en la quinta posición, tras un recorrido de 204 kilómetros entre Parma y Génova.

El bogotano se mostró bastante sólido en los puertos de montaña por los que tuvo que atravesar y ahora que los puertos de primera categoría, así como los finales en alto, están a la vuelta de la esquina, el corredor se perfila como una gran opción para ganar en el Giro de Italia. No obstante, todo depende de las decisiones que tomen en su equipo, teniendo en cuenta que con el retiro de Romain Bardet, las opciones para Mikel Landa incrementan al ubicarse en la sexta casilla de la general.

Finalizada la etapa 13, llega el terreno de los colombianos. Ese en el que se pondrá a prueba la resistencia de los ciclistas en la alta montaña y donde se definirá al campeón del Giro de Italia. Aunque Sosa parece estar lejos de esta lucha, el de Pesca, Cundinamarca, no baja los brazos y es consciente de que llegó la hora de sacar todas sus habilidades como escalador y poner a vibrar a todos los colombianos que lo alientan.

Clasificación general del Giro de Italia 2022 tras etapa 13

1. Juan Pedro López- Trek – Segafredo:

2. Richard Carapaz - Ineos Grenadiers: 0:12

3. João Almeida - UAE Team Emirates: 0:14

4. Jai Hindley - Bora: 0:20

5. Guillaume Martin - Cofidis: 0:28

6. Mikel Landa - Bahrain – Victorious: 0:29

7. Domenico Pozzovivo: Intermarché: 0:54

8. Emanuel Buchmann - BORA: 1:09

9. Pello Bilbao López de Armentia - Bahrain – Victorious: 1:22

20. Iván Ramiro Sosa - Movistar Team: 07:39

25. Santiago Buitrago - Bahrain - Victorious: 12:17

La etapa 14 del Giro de Italia 2022, la cual se correrá entre Santena y Torino, podrá seguirse este sábado 21 de mayo en directo a partir de las 6:00 a. m. por DIRECTV Sports. Igualmente, SEMANA traerá toda la información de lo que pase durante y después de la jornada.