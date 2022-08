Harold Tejada confiesa no estar en óptimas condiciones, pero es optimista para la crono

No ha sido la mejor Vuelta a España para los ciclistas colombianos la de este 2022. El ritmo al que se ha marchado a lo largo de las diferentes jornadas no les ha permitido sacar a relicir sus habilidades y esto les ha quitado protagonismo. Por ahora, Miguel Ángel ‘Superman’ López del Astana es el único que está en el top 10 de la clasificación general, a más de cinco minutos del portador del maillot rojo, el belga Remco Evenepoel del Quick-Step Alpha Vinyl Team.

La novena jornada de la tercera grande de ciclismo, la cual se llevó a cabo entre Villaviciosa y el puerto de primera categoría en Les Praeres, volvió a poner en aprietos a los favoritos ante el ataque de Evenepoel en los kilómetros finales, uno que le permitió ampliar la diferencia frente a sus rivales más directos como Enric Mas (Movistar Team) Primoz Roglic (Jumbo Visma), incluyendo también a López.

En cuanto tiene que ver a lo sucedido en lo largo de los 171 kilómetros que tuvieron que recorrer los ciclistas, Harold Tejada, compañero de Superman en el Astana, el colombiano habló sobre su labor en el equipo y comentó que, a falta de 10 kilómetros para coronar la línea de meta, su labor consistió en “ubicar a Miguel Ángel y a De La Cruz” de cara al inicio del puerto de Les Praeres, algo que le permitió a su compatriota tener más fuerzas en este ascenso y cruzar la línea de meta en la decimotercera casilla.

Asimismo, el joven de 25 años confesó en que en este duro trayecto, “intenté estar entre los escapados, pero hay que tener piernas para ir en la fuga”. No obstante, no se mostró muy convencido sobre poder luchar por estar entre los primeros: “Disputar la etapa no lo sé. Puede que me den la oportunidad un día y pues si tengo las piernas aprovecharlo, pero por ahora estar con Miguel. Sabemos que La Vuelta le queda mucho y hay subidas aún más largas”, agregó.

Por otro lado, el gran protagonista del Astana fue el italiano Samuele Battistella. El corredor de 23 años volvió a cruzar la meta en la segunda casilla, luego de haberlo hecho en la etapa 7, entre Camargo y Cistierna, donde perdió en el sprint final contra el español del Cofidis Jesús Herrada.

Tejada no dudó en destacar la labor de Battistella y aseguró: “Otra vez segundo, pero tiene mucha clase. Esperemos que en estas dos últimas semanas que quedan llegue la victoria”.

Finalizada esta etapa, Tejada se mentaliza en recuperarse de la mejor manera en el día de descanso y en la contrarreloj individual: “Espera el martes. Quiero hacer una buena crono. Las últimas veces me ha ido muy bien y quiero enfocarme para ese día”, confesó el ciclista de Pitalito

Y es que Tejada espera sentirse mejor de los golpes que ha recibido. A pesar de no darle mucha relevancia, el ciclista colombiano hizo énfasis en la caída que sufrió el día de lluvia: “Me lastimé el codo, la cola, pero son solo raspones y golpes, pero de resto bien”, dijo con un todo algo insatisfecho.

El ciclista colombiano espera recuperar las mejores sensaciones en sus piernas para poder afrontar la segunda y tercera semana de competencia de la mejor manera, y apoyar a su equipo para que pueda obtener esa victoria que se la hecho esquiva al equipo kazajo, pero lo más importante será que esos golpes y raspones desaparezcan para que pueda correr sin problemas.