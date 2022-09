La polémica e imperdible reacción de Remco Evenepoel tras conocer al nuevo campeón mundial de crono

El ciclista noruego Tobias Foss causó gran sensación este domingo al consagrarse campeón mundial de contrarreloj, superando a todos los favoritos en el circuito de 34,2 km de Wollongong, Australia, lugar donde se desarrolla la cita orbital del deporte pedal.

El nórdico de 25 años no podía creer lo que estaba pasando y la televisión lo mostró cacheteándose la cara para cerciorarse de que no estaba soñando cuando veía que ninguno de los favoritos lograba superarlo. Tobias Foss cubrió los 34,2 km en 40:02 minutos, a un promedio de 51,3 km por hora.

Sin embargo, no solo Foss generó revuelo por su victoria, también el actual campeón de la Vuelta a España, Remco Evenepoel, quien se mostró incrédulo y un poco molesto con la victoria de su colega, algo que nadie esperaba.

En las imágenes de la transmisión oficial se pudo observar a Evenepoel con cada de pocos amigos al enterarse de la consagración, incluso se le ve preguntar por Foss y al confirmar que había ganado, dejo un gesto que despertó la polémica, pues muchos lo tomaron como envidia.

“Me sorprendió porque mi equipo nunca había mencionado su nombre en el auricular”, explicó a la prensa.

Remco Evenepoel en su prime al enterarse que el nuevo campeón del mundo de crono es el tal Foss. #Wollogong2022 pic.twitter.com/ENGTF5couD — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) September 18, 2022

Por otro lado, el suizo Stefan Kung se clasificó segundo, a dos segundos, y el belga, campeón de la ronda ibérica pasada se ubicó tercero, a nueve segundos. El italiano Filippo Ganna, campeón mundial saliente, se clasificó séptimo, a 55 segundos del vencedor, siendo otra de las sorpresas.

Kung creyó durante gran parte del recorrido que se iba a llevar la medalla de oro, pero se tuvo que resignar a la de plata, mejorando su desempeño de 2020, año en que conquistó la de bronce.

“Estoy viviendo un sueño. Apostaba a estar entre los diez primeros, pero ser campeón del mundo... No me doy cuenta, es increíble”, comentó Tobias Foss. “Di todo, no podía hacer más ni mejor. Sabía que me encontraba bien, pero de ahí a ganar...”, agregó.

“Llevar la camiseta arcoíris durante todo un año será algo especial, voy a hacer todo lo posible para honrarlo”, dijo.

Ganador del Tour de l’Avenir en 2019 disputado en Francia, sucediendo al esloveno Tadej Pogacar en el palmarés, el joven noruego se mantuvo discreto desde entonces. Cabe recordar que su mejor actuación fue en el Giro de Italia 2021, que terminó en el noveno lugar.

Este domingo, Foss hizo “la carrera perfecta” para dejar a todos detrás suyo. Su principal rival fue el suizo Stefan Küng, que encabezó la carrera durante los dos primeros tiempos intermedios, pero cedió trece segundos en el último tramo.

El belga Remco Evenepoel, tercero, quedó muy decepcionado al igual que el italiano Filippo Ganna, que aspiraba a un tercer título pero fue apenas una sombra de si mismo.

Ellen van Dijk revalida el título en la rama femenina

En el ciclismo femenino, la neerlandesa Ellen van Dijk, de 35 años, revalidó el domingo en Wollongong el título de campeona mundial. Es la tercera medalla de oro en la disciplina para esta antigua patinadora de velocidad, campeona en 2013 y 2021, que quedó segunda en 2016 y tercera en 2018 y 2020.

Van Dijk, dorsal número uno, fue la última en salir y ganó la competencia con un tiempo de 44:28.60, superando a la australiana Grace Brown (+12) y la suiza Marlen Reusser (+41).

“¡Nunca imaginé ganar hoy! El recorrido no me convenía en absoluto. Pero afronté la carrera con buena mentalidad, sin presión, dosificando bien mis esfuerzos. Y lo di todo. Es genial”, dijo Van Dijk.