La reflexión de Richard Carapaz tras el segundo puesto en el Giro: “Puedo estar en lo más alto”

La edición del Giro de Italia de 2022 dejó a Jai Hindley como el gran vencedor. El australiano consiguió defender el liderato en la contrarreloj en Verona en la última etapa y, de esta manera, convertirse en el primer australiano en conseguir levantar el trofeo Senza Fine.

El del Bora consiguió batir a Richard Carapaz en el tramo final de esta Gran Vuelta y, aunque el ecuatoriano esperaba celebrar su cumpleaños vestido de rosa, terminó en la segunda casilla de la general, un resultado que lo deja bastante satisfecho luego de tres duras semanas de competencia.

Finalizada la etapa 21, Carapaz, quien tuvo el privilegio de subirse al segundo cajón del podio, hizo un balance bastante positivo sobre su participación en la corsa rosa y aseguró en zona mixta para los micrófonos de SEMANA sentirse “contento porque es un gran segundo lugar en un Giro de Italia. Es una gran vuelta otra vez para mí y encontrarme en esta posición la verdad es bastante positivo. Solo gana uno y hoy me tocó conformarme con el segundo, pero mientras perdure aquí voy a seguir intentándolo”.

Este resultado sin duda no entristece en nada al ecuatoriano, ya que a sus 29 años, el poder estar entre los mejores de la ronda itálica, “al final creo que a lo largo de los años que llevo como profesional he mostrado una vez más que puedo estar en lo más arriba”, recalcó el ciclista del Ineos.

Carapaz, quien cumplía años este 29 de mayo, sin duda esperaba celebrarlo por todo lo alto. Si embargo, Hindley le aguó la fiesta en la Marmolada y no pudo conseguirlo. A pesar del resultado, el de El Carchi no siente tristeza por lo sucedido, ya que su exitosa carrera profesional le ha dejado algo muy claro, pues “son cosas que pasan y a veces se gana y otras se pierde, y eso no fue un bajón para mí, más bien es una fortaleza para volver otra vez”.

Y es que la pelea por mantenerse en lo más alto de la general se definió en los últimos kilómetros de la alta montaña, rumbo a la Marmolada, por muy poco. El Giro tuvo un cierre bastante apretado y Carapaz sabe que las fuerzas le fallaron en este ascenso, lo cual Hindley supo aprovechar de la mejor manera: “Al final yo tuve un mal día y eso fue lo que hizo la diferencia, pero hoy estuve donde tenía que estar y no era el mismo de ayer”, refiriéndose a la gran contrarreloj que realizó.

Como todo un campeón, Carapaz no tuvo problemas en felicitar al australiano por tan importante triunfo en su carrera como ciclista, pero el del Ineos ya piensa en lo que viene, “primero es descansar y después pensar en la Vuelta a España”, otra Gran Vuelta del ciclismo en la que espera volver a brillar tal y como lo hizo en tierras italianas y, por qué no, mejorar su mejor actuación en esta carrera, cuando en 2020 fue segundo.

Giro de Italia 2022: Clasificación general

1. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), 86:07:19

2. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), a 1′18″

3. Mikel Landa (Bahrain Victorious), a 3′24″

4. Vincenzo Nibali (Astana), a 9′02″

5. Pello Bilbao (Bahrain Victorious), a 9′14″

6. Jan Hirt (Intermarché), a 9′28″

7. Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), a 13′19″

8. Domenico Pozzovivo (Intermarché), a 17′29″

9. Hugh Carthy (EF Education), a 17′54″

10. Juan Pedro López (Trek), a 18′40″

12. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 24′23″.