Le bajó la caña a ser el líder: Tadej Pogačar aseguró que solo quería ganar la etapa en el Tour de Francia 2022

El ciclista esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) explicó que su gran objetivo este jueves era la victoria de etapa en la sexta jornada del Tour de Francia, por recompensar el gran trabajo de sus compañeros, y calificó de “extra” el ponerse líder de la ronda gala, antes de la primera gran etapa de montaña.

“Al inicio tenía buenas piernas, aunque la espalda y las manos me dolían después de la etapa de pavés de ayer. Fue una salida muy loca que provocó una etapa muy loca. El ciclista más fuerte del pelotón entró en la escapada y, aunque había muchos corredores tirando del pelotón, incluyendo mis compañeros, temía que acabara llevándose la victoria”, afirmó tras cruzar la meta.

El vigente doble campeón del Tour valoró así el intento de exhibición de Wout van Aert (Jumbo-Visma), pero destacó el trabajo de su equipo. “Sin embargo, mi equipo hizo un gran trabajo; cazamos la fuga y yo pude recompensar a mis compañeros con una victoria de etapa. Era lo que yo quería. Todo lo demás es un extra”, dijo.

Pogačar explicó el final en Longwy que le dio el maillot amarillo: “Las dos últimas subidas las hicimos a tope, por encima del umbral. Me moví en la penúltima porque temía que alguien atacara antes que yo y me viera encerrado. Fue una buena forma de probar mis piernas. Ha acabado siendo un día para los hombres de la general más que para los velocistas y he sido muy afortunado de que mis compañeros Rafal Majka y Brandon McNulty estuvieran ahí”, confesó.

“Mañana es el primer final en alto de verdad de este Tour de Francia. La Planche des Belles Filles es una subida muy dura, una de mis favoritas”, terminó, con cierto aviso a navegantes.

Con la mente puesta en la alta montaña de la etapa 7 de este viernes, los ciclistas saldrán de Tomblaine a las 6:15 a. m. (hora colombiana), y se prevé que la llegada a la Planche des Belles Filles sea sobre las 10:30 a. m., dependiendo del desarrollo de la carrera.

Etapa 7 - Tour de Francia 2022. - Foto: Tour de Francia oficial

Clasificación etapa 6

1. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates), 4:27:13

2. MATTHEWS Michael (Team BikeExchange - Jayco), m. t.

3. GAUDU David (Groupama - FDJ)

4. PIDCOCK Thomas (INEOS Grenadiers)

5. QUINTANA Nairo (Team Arkéa Samsic)

6. TEUNS Dylan (Bahrain - Victorious)

7. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma)

8. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers)

9. ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma)

10. BARDET Romain (Team DSM)

...

18. URÁN Rigoberto (EF Education-EasyPost), a 0:05.

Clasificación general

1. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates), 20:44:44

2. POWLESS Neilson (EF Education-EasyPost), a 0:04

3. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma), a 0:31

4. YATES Adam (INEOS Grenadiers), a 0:39

5. PIDCOCK Thomas (INEOS Grenadiers), a 0:40

6. THOMAS Geraint (INEOS Grenadiers), a 0:46

7. VLASOV Aleksandr (BORA - hansgrohe), a 0:52

8. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers), a 1:00

9. BARDET Romain (Team DSM), a 1:01

10. GAUDU David (Groupama - FDJ), a 1:02

11. QUINTANA Nairo (Team Arkéa Samsic), a 1:05

...

26. URÁN Rigoberto (EF Education-EasyPost), a 2:14.

*Con información de Europa Press.