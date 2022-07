“Me toca solo”: Nairo Quintana confesó su batalla constante ante los rivales en el Tour de Francia

Después de una jornada sabatina intensa y azotada por la ola de calor que se vive en Europa, el colombiano Nairo Quintana reconoció el poderío de sus rivales más fuertes, con los cuales ha cedido un poco de tiempo en esta jornada 14 del Tour de Francia. El frenético ritmo y los ataques de Tadej Pogacar al líder Jonas Vingegaard en el último puerto de montaña, hicieron que Quintana perdiera en esta oportunidad quince segundos, quedando a un poco más de cuatro minutos del líder.

Luego de la dura etapa 14 que terminó en la localidad de Mende, en suelo francés, el líder del Arkea Samsic dio sus impresiones sobre la jornada de este sábado, además de elogiar el gran nivel por el que pasan los corredores del Jumbo Visma y del UAE Team Emirates.

“Hoy fue un día muy duro, realmente no cesa la intensidad, no cesa la guerra, no cesa la velocidad, realmente es una guerra de todos los días. Desde la salida lo vimos con los cortes, fue bárbaro”, dijo el boyacense en declaraciones para SEMANA en la Ruta.

El colombiano se mantiene en la sexta casilla de la general. - Foto: Getty Images

Nairo reconoció la fortaleza que tiene el equipo del líder, el Jumbo Visma, ante los constantes ataques del equipo rival. “Tienen muy bien controlada la carrera, tienen hombres muy potentes, su líder está sólido. El otro (Pogacar) no hará la diferencia con cuatro hombres que no respaldan”, dijo el cafetero.

El pedalista, además de esto, habló de su estrategia ante los dos equipos rivales, eso sí, aclaró que le toca solo, mandando una pequeña pulla a su equipo. “Me toca tirar de experiencia, me toca solito a la sombra del que pueda y defenderme”, aseveró.

“Nosotros nos toca pensar en cada pedalazo (...) me sentí bien, no para ir con ellos dos (Pogacar y Vingegaard), supe regular el ritmo y llegue bien”, agregó.

El líder del Arkea llegó en la casilla 27 a un poco más de doce minutos sobre el líder y ganador de la fracción, Michael Matthews. Cabe anotar que el colombiano se mantiene sexto en la clasificación general, pero con una diferencia ahora de un poco más de cuatro minutos con respecto a Vingegaard.

La decimoquinta etapa del Tour que será el domingo 17 de julio, espera a los corredores con un recorrido de 202,5 kilómetros entre Rodez y Carcasona. Este tramo parece indicar que el ganador puede ser un velocista, siempre que el calor no cause estragos y, como se ha visto estos días, los ataques y la gran velocidad no muevan mucho la carrera.

Esta etapa puede ser tomada como transición o descanso a raíz de la fuerte semana transcurrida, un día antes de la jornada de reposo. No obstante, puede ser un recorrido en el que los ciclistas ataquen y aceleren a fondo, dependiendo de sus objetivos; además, hay que ver cómo se comporta el viento en el desarrollo de la carrera.

Así está la clasificación general

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 50:47:34

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 2:22

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 2:43

4. Romain Bardet (Team DSM), a 3:01

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers), a 4:03

6. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), a 4:15

7. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a 4:24

8. David Gaudu (Groupama-FDJ), a 4:24

9. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), a 8:49

10. Enric Mas (Movistar Team), a 9:58

...

28. Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), a 59:09