“Nairo paga los errores del pasado”, la contundente respuesta sobre el panorama del ciclista colombiano

No han sido fáciles estos últimos meses para uno de los referentes del ciclismo colombiano: Nairo Quintana. El corredor se ha quedado a la deriva luego de no conseguir un equipo para disputar las grandes vueltas en Europa, todo esto debido a la polémica que se dio con la UCI, organismo que lo sancionó por haber supuestamente usado tramadol, sustancia que está prohibida en el deporte pedal.

Por fortuna, para quienes siguen su carrera y anhelan verlo correr, en una rueda de prensa multitudinaria en Bogotá, Nairo Quintana terminó de manera tajante con dicha versión, diciendo lo siguiente: “Quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”.

Nairo Quintana - Foto: Getty Images/Tim de Waele

Luego de ello, Nairo volvió a correr con alegría y el pasado fin de semana se hizo con el podio luego de tener una brillante actuación en los Nacionales de Ruta que se disputaron en la ciudad de Bucaramanga.

Allí fue donde se dio la escena más sentida de todas, pues Quintana se dejó invadir de los sentimientos y con lágrimas en los ojos agradeció así el apoyo incondicional del país: “Muchísimas gracias a todos, por presenciar este momento tan bonito e importante para mí”, “Disfrútenlo, es para ustedes; un regalo de nosotros y agradecer a mis compañeros de pódium, los compañeros, felicitaciones a todos”.

Finalmente, en otra de sus intervenciones agregó que el cariño de la gente le es reconfortante para lo que viene: “Estoy aquí nuevamente, ni ganas ni fuerzas faltaron. Estoy muy feliz de compartir con la gente y que la gente logre presenciar todo este momento tan bonito del ciclismo colombiano”. Y para cerrar, reveló detalles puntuales de su futuro: “Tendré un viaje, que sea lo que Dios quiera, el mejor equipo”.

Sus lágrimas reflejaron los duros momentos que ha pasado en estos meses, producto de la “persecución” en su contra, tal como lo han asegurado varios referentes del ciclismo.

Además, exciclistas que compartieron la ruta con Nairo también salieron a defenderlo, pues en toda su carrera no ha tenido polémicas de ese sentido, algo que para sus compañeros es “sospechoso”.

“Que sufras una sanción camuflada, por decirlo de alguna manera, ya realmente no tiene ninguna sanción, pero la gente del ciclismo parece que le quiere hacer cumplir una sanción que no hay”, dijo en su momento ‘Perico’ Delgado, exciclista español.

Nairo Quintana. - Foto: AFP/Jaime MORENO VARGAS

Ahora bien, otra de las voces autorizadas en el ciclismo, como lo es la de Gianni Savio, hombre que se ha caracterizado por ser un cazatalentos innato, opinó sobre el tema de Nairo Quintana, siendo contundente.

En charla con La Opinión, de Cúcuta, el hombre que descubrió a Egan Bernal y lo llevó a Europa, aseguró que la situación de Nairo es bastante particular. “Nairo Quintana ha sido infortunado y está en una situación compleja”, dijo en un comienzo.

Y agregó: “Puede correr porque no está descalificado, pero el ciclismo de hoy paga por los errores del pasado”, haciendo referencia a la sanción de la UCI.

Por otro lado, el mánager del equipo Shimano habló del tema de Miguel Ángel López, hombre que también se vio envuelto en una supuesto caso de una red de dopaje. “Sobre López es difícil opinar, es un momento extraño para él, pero parece estar disfrutando correr en un equipo colombiano”, señaló el director italiano.

“Siempre he amado este país, una nación que me fascina. Aquí el ciclismo es un deporte nacional y creo que en 2023 los protagonistas serán Higuita, (Rigoberto) Urán, Daniel Felipe Martínez y Bernal. Espero que Egan vuelva a ser el de 2019″, concluyó, haciendo referencia a lo que viene para el deporte colombiano en este año.