Nairo Quintana tomó decisión definitiva: este es el equipo con el que correrá los Nacionales de Ruta

Pese a no tener equipo en el inicio de la temporada 2023, Nairo Quintana está listo para competir y ha asegurado que no piensa en absoluto en el retiro deportivo. Después de días de incertidumbre sobre el futuro del ciclista boyacense, él mismo se encargó de desmentir las distintas versiones sobre su futuro.

El miércoles 25 de enero, Quintana aseguró estar “en buena forma para seguir” compitiendo, pese “a los acontecimientos de los últimos meses”. “Es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, afirmó.

Aunque no tiene equipo en este momento, dijo que es “un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera”. Y para no dejar duda alguna, manifestó que quiere “volver a competir” para ponerse “un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria”.

En medio de esa rueda de prensa ofrecida en Bogotá, el pedalista boyacense, que cumplirá 33 años el 4 de febrero, dijo que no tenía “previsto” participar en los Nacionales de Ruta, a disputarse entre el 2 y el 5 de febrero en Bucaramanga, Santander.

Nairo Quintana en rueda de prensa en Bogotá. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Lamentablemente, no lo tengo previsto. Voy a ser sincero, he pasado unos problemas de salud y para este campeonato no estaré preparado. La intención era haber estado, pero no estaré”, fue la respuesta que dio ante los medios de comunicación.

Minutos más tarde, SEMANA conoció que reconsideraría la posibilidad de competir en la capital de Santander, algo que llenó de alegría a los seguidores del Cóndor de Boyacá.

Un día después de la rueda de prensa, el jueves 26 de enero, la Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la participación de Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta, para ponerle así más emoción a la prueba de fondo.

“Se destaca la confirmación de Nairo Quintana quien hará parte del grupo de 134 ciclistas élite que competirán en Bucaramanga, luego de realizar su inscripción para el evento ante la Federación Colombiana de Ciclismo, en la tarde de este jueves”, se lee en el comunicado oficial.

Es por eso que los amantes del ciclismo colombiano vibrarán el domingo 5 de febrero cuando se dispute la carrera de los profesionales de élite, última competencia de los Nacionales de Ruta. Esta prueba iniciará sobre las 8:00 a. m., “en un exigente recorrido de diez vueltas al circuito, y un total de 237 kilómetros”.

Arkéa Samsic no le renovó el contrato tras la sanción de la UCI. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Para este evento, se conoció que Nairo Quintana iba a contar con la licencia federativa para poder correr sin necesidad de tener un equipo y podría salir a carretera en representación de su propia marca. Otra opción era hacer parte de la selección de Boyacá, pero en las últimas horas se conoció el equipo con el que competirá.

“Nairo Quintana integrará la Selección Colombia que dirige Carlos Mario Jaramillo y donde habrá algunos pedalistas jóvenes que le servirán de gregarios para ubicarse junto a los mejores de la competencia”, informó el diario Marca.

Con esto, Nairo se pondrá su primer maillot para tener su primera carrera oficial en este 2023, mientras aprovecha el tiempo para definir su futuro deportivo.

El corredor ha estado con la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo y los Juegos Olímpicos. - Foto: Getty Images / Prensa Nairo

Además del ciclista boyacense, los Nacionales de Ruta tendrá una nómina de lujo con Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Daniel Martínez, Iván Ramiro Sosa, Diego Camargo, Brandon Rivera, Einer Rubio, Harold Tejada, Jesús David Peña, Winner Anacona y Dayer Quintana.

SEMANA pudo conocer que Nairo Quintana tiene ofertas de dos equipos, razón por la que viajará a Europa para encargarse personalmente de las negociaciones. Antes de ir al viejo continente, el ciclista colombiano estará en México para cumplir con obligaciones personales.