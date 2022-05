Nueva foto: Egan Bernal considera que su recuperación “va por buen camino”

El lunes 24 de enero se encendieron las alarmas al conocerse que Egan Bernal se había accidentado en uno de sus entrenamientos, en inmediaciones al municipio de Gachancipá, Cundinamarca. El pedalista zipaquireño se estrelló contra la parte trasera de un bus a 62 kilómetros por hora, acción que produjo un trauma de ‘alta energía’ en el que sufriría varias lesiones graves.

Después de pasar 17 días en unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de la Universidad de La Sabana, el ciclista colombiano fue dado de alta para seguir con su recuperación en casa. Una vez cumplidas las primeras semanas, en las que pasó de la silla de ruedas a andar en bicicleta, el corredor del Ineos Grenadiers viajó a Europa para seguir allí su rehabilitación física.

“Rodar en bicicleta, yo creo que ya estaré este fin de semana en Europa. Yo llego, me bajo del avión y lo primero que hago es montar en bicicleta”, dijo el ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 antes de tomar rumbo al viejo continente en una conferencia de la Academia Nacional de Medicina.

Sobre ese regreso tan esperado, el médico Gustavo Uriza, quien lo ha acompañado desde el ingreso al hospital, indicó que Egan Bernal “está curado” de algunas de sus lesiones y las demás están en un buen proceso de consolidación.

La exitosa rehabilitación física, que aún está en proceso, quedó evidenciada por el mismo Egan Bernal en las redes sociales. De hecho, este lunes el hombre nacido en Zipaquirá expresó que su “recuperación va por buen camino”.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, en la que ha estado muy activo en los últimos días dando su opinión sobre la actualidad del país de cara a las elecciones presidenciales, el pedalista de 25 años subió una foto en la que se le ve con una careta de oxígeno y aprovechó para mandar una pulla a quienes lo critican por hablar de política.

“Tampoco soy médico, pero creo que la recuperación va por buen camino”, escribió en la red social.

Tampoco soy médico, pero creo que la recuperación va por buen camino 👌🏽 pic.twitter.com/c33Eu7QmHU — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 2, 2022

Antes de ese tuit, Egan expresó en la misma red social sus sensaciones tras el segundo día de entrenamientos con su equipo. “Segundo día de entreno por acá. Nos pegamos una lavada!! Y no sentía tanto frío desde el Giro. Algunos dirán que es el Karma, pero creo que hicimos un giro al oeste en vez de seguir al norte”, describió.

Segundo día de entreno por acá. Nos pegamos una lavada!! Y no sentía tanto frío desde el Giro 🥶. Algunos dirán que es el Karma pero creo que hicimos un giro al oeste en vez de seguir al norte. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 1, 2022

“Incluso Petro me da la razón”

Durante los últimos días el reconocido ciclista Egan Bernal se ha tomado las redes sociales para transmitir sus opiniones sobre la política y el actual panorama del país, a tan solo 28 días de las elecciones presidenciales.

En contexto, mientras el candidato Gustavo Petro está de gira de campaña, este sábado 30 de abril, se refirió a un comentario que hizo en su cuenta de Twitter.

No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón.

Cuál es el raye? https://t.co/wT7A2MqEb7 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 30, 2022

Desde Santa Marta, en un encuentro con seguidores del Pacto Histórico, Petro dijo específicamente que leyó un debate que generó el deportista en Twitter y reconoció: “El trino de él es sabio porque está diciendo que se habla de regalar el dinero, por lo que cree que es mejor el empleo, y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política no se pueden hacer transferencias de riquezas y en Colombia se la hacen a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Es decir, lo que genera las riquezas es el trabajo y eso lo han dicho los economistas hace siglos”.

Luego de que el ciclista se enterara por medio del discurso de Petro que le daba la razón, desde su cuenta oficial de Twitter trinó: “No soy de extremos, perooo... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón. Cuál es el raye?”, indicó Bernal, reposteando el trinó de Armando Benedetti.