París-Niza 2022 | Dos colombianos, en el top 10 de la clasificación general tras la etapa 5

💛 Deuxième ce matin derrière son coéquipier 🇧🇪@WoutvanAert, 🇸🇮@rogla endosse le @MaillotjauneLCL de leader de #ParisNice. 💛



💛 Second in the GC this morning behind his teammate 🇧🇪@WoutvanAert, 🇸🇮@rogla takes on the Yellow Jersey. 💛 pic.twitter.com/26fcgJccKu