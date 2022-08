En SEMANA, un periodista experto en ciclismo, un ex miembro de la WADA y un médico deportólogo, analizan la situación del boyacense.

¿Por qué el tramadol no es una sustancia dopante? Expertos explican el caso Nairo Quintana

Tras tomar unas muestras en el Tour de Francia, los análisis de dos de ellas practicadas a Nairo Quintana los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales. Lo que significa para el pedalista boyacense una sanción por infringir la prohibición de uso de dicho medicamento en competición, establecida en el Reglamento Médico de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Ante la confusión que se puede generar por un medicamento prohibido con una sustancia dopante, SEMANA consultó expertos del ciclismo que hicieron claridad en el tema.

“Las trazas de la muestra de sangre, dejan ver que Nairo usó tramadol, pero en el código internacional antidopaje le da la potestad de tomar medidas preventivas. El tramadol es una sustancia fuerte para controlar el dolor y por el desgaste muscular de esta práctica, pero ojo, no se considera doping”, explicó Jhon Jaime Osorio, comentarista de ciclismo en Caracol TV.

El experto en el deporte de las bielas también fue enfático en decir que dicha sanción descalifica a Nairo del Tour de Francia, en el que logró el sexto lugar, pero no le impide competir en la Vuelta a España.

“Le quitan su sexto lugar en el Tour, sus puntos de etapa, pero puede estar en la Vuelta a España. Solo aplica la sanción. Nairo no se dopó, utilizó una sustancia prohibida de manera preventiva en el ciclismo desde 2019. Puede apelar Nairo Quintana y tiene 10 días para hacerlo y efectivamente lo hará ante la UCI”, puntualizó Osorio.

Lo más grave del asunto, es la pérdida de puntos para su equipo que busca la licencia World Tour. En total, perdería cerca de 400 puntos tras la descalificación del Tour de Francia. En total, sumaría 14.171 puntos y bajaría puestos en el ranking UCI.

“Si la sanción no prospera y queda vigente, al descalificar a Nairo del Tour le quitan los puntos de esta competencia que son 45 en total. Al quitarle los puntos al Arkéa que estaba en puesto 14, pasa al 15 y arriesga un poco en la clasificación y zona de peligro. Perdería el puesto con Cofidis”, explica Jhon Jaime.

Luis Eduardo Contreras fue el médico que le recuperó la medalla de bronce a María Luis Calle, ciclista que ganó la presea en los olímpicos de Atenas. El doctor antioqueño ha trabajado de cerca con los deportistas que han enfrentado estas situaciones con medicamentos o sustancias que se consideran prohibidas.

Contreras explicó a SEMANA a través de un mensaje lo siguiente:

“A Nairo no lo consideran dopado, sino que lo sancionan por violar las Reglas Médicas de la Unión Ciclistica Internacional (UCI) en lo que respecta a la protección de su salud y la de los demás ciclistas en competición. Le encontraron Tramadol y la justificación de su prohibición en competencia es que sus efectos secundarios (mareos, disminución de la atención y somnolencia) ponen en riesgo su salud y la de los demás”, dice inicialmente y puntualiza.

“Pero como es su primera ofensa a las Reglas Médicas de la UCI puede competir. El Tramadol no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje ni por el Comité Olímpico Internacional porque no mejora el rendimiento, pero la UCI no permite su consumo en competencias por lo mencionado atrás”, finaliza en su explicación.

Ernesto Lucena, exministro del Deporte, fue miembro de la WADA, es decir, la Agencia Mundial Antidopaje mientras estuvo en el cargo como ministro. Por eso, con conocimiento de causa explicó lo sucedido con Nairo en Semana TV.

“Lo de Nairo es ´una primera ofensa´ si así se podría traducir con el tramadol que aún no es una sustancia prohibida por la WADA. Es muy posible que para el próximo año. No es una sustancia dopante. Lo que pasa es que la UCI prohibe dentro de sus competencias como el tramadol. Toma la medida como doctrina interna”, anticipó.

Nairo tendrá 10 días para apelar la decisión. Lucena explica que la tarea de aclarar lo sucedido, es principalmente del cuerpo médico del Arkéa Samsic.

“Su cuerpo médico tiene que explicar por qué administraron tramadol. Dar las razones suficientes para haberlo usado y mirar si avisaron con antelación a la organización del Tour si tal vez necesitaban este medicamento para Nairo. Tienen 10 días para preparar el caso y que le devuelvan su sexto lugar”, añadió.

Nairo ni su equipo se han pronunciado de manera oficial. SEMANA conoció que apelarán el caso y darán en las próximas horas declaraciones al respecto de la sanción.