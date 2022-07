Se conmemora un año de la muerte de Julián Esteban, el niño que lloró el triunfo de Egan Bernal

El Tour de Francia 2019 trajo gran alegría para Colombia, cuya fe estaba puesta en el esfuerzo del ciclista Egan Bernal e incluso a más de uno se le salieron las lágrimas en el momento en que el zipaquireño finalmente ganó la competencia. Uno de esos fanáticos fue Julián Esteban Gómez, un pequeño que celebró con gran emoción y se robó las miradas de muchos en redes sociales.

Llegar al Tour, al Giro de Italia o ganar la vuelta a Colombia eran algunos de sus sueños; por eso, Julián Esteban entrenaba con rigor sobre las dos ruedas que le dieron tantas alegrías por mucho tiempo, hasta que un conductor lo arrolló y puso fin a todos sus deseos, arrebatándole la vida mientras entrenaba, como era costumbre, en la vía que comunica los municipios de Zipaquirá y Cajicá, en Cundinamarca.

El fatídico suceso que enlutó al país ocurrió el domingo 18 de julio de 2021. A un año de ese triste episodio, el dolor sigue invadiendo a sus familiares, amigos y ciclistas que comparten su pasión por el deporte que le ha traído tantas alegrías al país.

Así las cosas, el Congreso creó una ley llamada Julián Esteban, que es la Ley 408 de 2021, la cual pretende regular los límites de velocidad y lo que concierne a los ciclistas, entre otros temas.

Según registra el capítulo uno propuesto por el Senado: “Garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre mediante la seguridad vial baja reforzando los o el enfoque de Sistema Seguro, instrumentos normativos para luchar contra la violencia vial”.

Asimismo, se establece que las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina no podrán sobrepasar los 40 kilómetros por hora. “La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de 30 kilómetros por hora y en las vías urbanas las velocidades máximas dentro de los municipios, en ningún caso, podrán sobrepasar los 50 kilómetros por hora”, agrega.

Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 18, 2021

Conforme registró el más reciente balance de siniestralidad vial realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante 2021 se presentaron 7.270 personas fallecidas en siniestros viales. De esta cifra, 4.312 fallecidos corresponden a motociclistas, 1.566 a peatones, 852 a usuarios de vehículos y 471 a usuarios de bicicletas.

En cuanto a la velocidad en las carreteras nacionales y departamentales, “en ningún caso podrá sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Para el caso de vías doble calzada que no contengan dentro de su diseño pasos peatonales, la velocidad máxima será de 120 kilómetros por hora”.

La relación de Egan y Julián Esteban

El niño ciclista era muy allegado al campeón. “Egan Bernal es muy amigo mío y es el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, entonces a mí me dio mucha alegría y ahí fue cuando grité ‘vamos, Egan, vamos, duro que tú puedes’ y fue cuando se me soltaron las lágrimas”, expresó el niño cuando lloró por su ídolo en 2019.

Este abrazo entre Egan y Julián en el homenaje por el título en el Tour de Francia quedará para siempre, para la eternidad. En ese abrazo estábamos muchos colombianos, pero fue Julián el que lo hizo realidad. Ustedes no se imaginan la cara del niño luego de ese momento. 💔😥 pic.twitter.com/kGFGqJfDEx — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) July 18, 2021

El niño de tan solo 13 años era miembro del equipo de ciclismo de Zipaquirá que dirigía Fabio Rodríguez, uno de los entrenadores de Egan, quien lamentó el hecho en aquel momento y escribió a través de sus redes sociales: “Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar. Solo 13 añitos y un mulero te quita la vida. Me parte el corazón tu partida tempranera. Solo me resta decirte que te extrañaré por siempre, mi querido Julián”.