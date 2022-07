Tour de Francia 2022: recorrido, canal y hora para ver en vivo la etapa 15

La fuga volvió a hacer de las suyas en la decimocuarta etapa entre Saint-Étienne y Mende, un recorrido de 195 kilómetros que terminó con Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) como el gran vencedor de la jornada.

Por su parte, la decimoquinta etapa del Tour que será el domingo 17 de julio, espera a los corredores con un recorrido de 202,5 kilómetros entre Rodez y Carcasona. Este tramo parece indicar que el ganador puede ser un velocista, siempre que el calor no cause estragos y, como se ha visto estos días, los ataques y la gran velocidad no muevan mucho la carrera.

Esta etapa puede ser tomada como transición o descanso a raíz de la fuerte semana transcurrida, un día antes de la jornada de reposo. No obstante, puede ser un recorrido en el que los ciclistas ataquen y aceleren a fondo, dependiendo de sus objetivos; además, hay que ver cómo se comporta el viento en el desarrollo de la carrera.

Pedalada tras pedalada rumbo a los Pirineos, el pelotón pasará por cuatro departamentos de la región de Occitania en la jornada dominical (Aveyron, Tarn, Alto Garona y Aude).

“Hemos procurado que esta jornada sonría a los esprínteres”, reconoce el director de carrera Thierry Gouvenou. “Se rodea la montaña Negra para evitar los puertos. El final, más bien en falso llano descendente, fue trazado para contar con viento de costado en los diez últimos kilómetros”.

La jornada contará con dos premios de montaña de tercera categoría (kilómetro 68,9 y 154,6) y tendrá un final en terreno llano, ideal para la aparición de los esprínteres.

Los candidatos a suceder a Mark Cavendish, ganador el año pasado de su 34.ª etapa en el Tour, dispondrán de una recta final de 200 metros para mostrar su potencial, entre el Canal du Midi y la célebre ciudad medieval.

Carcasona (48.000 habitantes) recibe al Tour por duodécima ocasión, la víspera del último día de descanso.

Salida de Rodez a las 6:05 de la mañana, hora colombiana, y se espera la llegada a Carcasona hacia las 10:51 a. m. en caso de que se respete una velocidad media de 44 km/h. Esta etapa será televisada por ESPN y el canal Caracol.

Michael Matthews fue el más sólido de la etapa 14

En la jornada de este sábado 16 de julio en el Tour de Francia, el pedalista Michael Matthews se quedó con el triunfo de la etapa, luego de superar una larga fuga en la que llegó con la fuerza en las piernas para llevarse el triunfo en Mende.

En esta jornada tuvo el protagonismo del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien estuvo en la fuga y dio la pelea para quedarse con la etapa, en lo que hubiera sido el primer triunfo para Colombia en esta edición de la competencia y la segunda en la historia para el de Urrao.

La disputa entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Luego de la victoria de etapa del australiano Michael Matthews, las miradas se centraron en la pelea por el liderato entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, quienes al final de la etapa volvieron a dar un nuevo espectáculo de su rivalidad por el título de la competencia.

Pogačar volvió a atacar así como lo hizo en el comienzo de esta jornada, pero Vingegaard dio respuesta, como lo ha hecho en estas últimas etapas en las que ha defendido su camiseta amarilla con mucha valentía frente al campeón de las ediciones de 2020 y 2021.

Al final, Pogačar no pudo recortar tiempo y sigue a 2 minutos y 22 segundos del líder. En el tercer cajón aparece Geraint Thomas y en la sexta casilla se mantiene Nairo Quintana, quien es el mejor de los colombianos y mantiene su ilusión de volver al podio de un Tour de Francia, un logro que alcanzó en las ediciones de 2013 y 2015 cuando fue subcampeón y tercero en 2016.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 55:31:01.

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 2:22.

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), a 2:43.

4. Romain Bardet (Team DSM), a 3:01.

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers), a 4:06.

6. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), a 4:15.