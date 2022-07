“Un cero, mala”: Rigoberto Urán se dio palo por su desempeño en el Tour de Francia 2022

Solo una etapa falta para que el Tour de Francia 2022 llegue a su fin con varias conclusiones para los colombianos. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) fue el mejor con diferencia, asegurando un sexto lugar que suena a victoria por todo lo que tuvo que luchar a pesar de los nombres de sus adversarios y los gregarios que los acompañaron hasta el final.

Las otras dos cartas del país terminan la Grande Bouclé en el ‘top 30′, nada mal para lo que sufrieron durante varios días por las caídas, en el caso de Rigoberto Urán (EF EasyPost), y los quebrantos de salud que disminuyeron las capacidades de Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers).

Al final el objetivo de Rigo y Daniel era meterse a la fuga y buscar alguna victoria de etapa, pero no contaron con las fuerzas de otros días para lograrlo. Este sábado, en la contrarreloj de la etapa 20, el balance fue positivo para los tres; aunque el gran premio se lo lleva Nairo, por permanecer dentro de los 10 primeros.

Daniel Martinez y Rigoberto Urán luchando en una escapada del Tour de Francia 2022 - Foto: AP/Daniel Cole

“Es una crono del Tour de Francia, por lo cual, con todo el respeto, hay que hacerla a tope”, analizó el ciclista antioqueño al servicio del EF una vez terminó su turno sobre la bicicleta. “Mañana es el último día y terminamos este capítulo”, agregó motivado por llegar al final de otra grande más en su larga trayectoria.

A pesar de no disputar ningún objetivo individual, Rigo manifestó que estuvo “totalmente concentrado” en los 40 kilómetros de competencia para evitar alguna caída o percance en el camino. “En cualquier descuido o despiste te puedes salir de la carretera. Es una crono en la que no estábamos disputando ningún puesto, pero había que hacerla a tope por el trabajo que hace el equipo, por todo”, aseguró.

Después de 20 etapas y tres semanas consecutivas al máximo nivel de exigencia por los rivales, las imponentes escaladas y el calor sofocante, Rigo reconoce que no ha sido fácil. “¡Qué dolor de piernas! Sube uno la pierna, le duele, la baja y también le duele. Pero bueno, no importa, ese es el deporte y hay que dar siempre lo máximo”, dijo.

Rigoberto Urán cierra otro capitulo más en el Tour - Foto: AP

Pero antes de subirse a la van del Education First, Rigo se dio duro por no haber conseguido sus objetivos en este Tour. “Uno tiene que ser el jefe de uno mismo y la valoración de este Tour es un cero, mala. No se lograron los objetivos, no se ganó una etapa, ni se estuvo entre los diez primeros”, se dijo a sí mismo.

Hablando en tercera persona, el colombiano dijo que “no hizo nada, trató de hacerlo muy bien, lo intentó, pero siendo realistas no se cumplieron ninguno de los objetivos”.

Ahora viene el momento de reflexionar sobre los errores, tomar un merecido descanso de unos días y enfocar todos los frentes en la disputa de la Vuelta a España, para la que fue confirmado hace unos días por parte de su equipo. Allí la idea es volver a pelear en la parte alta de la tabla y recuperar los puntos que el EF ha perdido esta temporada.

Rigo ya anticipó esta semana que por ahora no piensa en la Vuelta, sino en acabar bien en París y recuperar todas las fuerzas que se han ido desde Copenhague hasta aquí. “Yo lo que voy a pensar ahorita es un baño, un masaje, mañana la ‘crono’, París, tomarme un gin-tonic el domingo y ver qué pasa, papito”, dijo hace un par de días, antes de la recta final que coronó a Jonas Vingegaard como campeón y al Jumbo-Visma como el equipo con mejor forma en el pelotón internacional.