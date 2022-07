Video | Con celular en mano, Nairo Quintana se alista para salir a la etapa 1 del Tour de Francia 2022

Este viernes arrancó el Tour de Francia 2022 con una contrareloj en Copenhague, la capital de Dinamarca, país que albergará las primeras tres etapas de la edición número 109 de la Grande Boucle.

Antes de la etapa 1, los 176 ciclistas hicieron parte de la presentación oficial, en la que estuvieron los 18 equipos World Teams y los cuatro Pro Teams que compititen desde viernes 1 de julio hasta el domingo 24 del mismo mes.

Dentro de los corredores están los colombianos Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers), Nairo Quintana (Arkéa Samsic) y Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost).

Precisamente, como representación cafetera, el país estará al tanto de lo que hagan estos tres corredores en el Tour de Francia 2022, competencia que hasta el momento solo ha sido ganada una vez por un escarabajo. En 2019, Egan Bernal subió a lo más alto del ciclismo mundial al quedarse con el malliot amarillo.

Y para intentar iniciar con pie derecho, deberán hacerse fuertes en la contrarreloj individual, que tiene un recorrido de 13.2 km en las calles de Copenhague y será totalmente llano, con un corto tramo de pavé.

Sobre los horarios de salida, el primer ciclista en tomar partida fue el francés Jérémy Lecroq (B&B Hotels-KTM) a las 9:00 a.m. (hora colombiana), mientras que el último en salir será el español Marc Soler (UAE Team Emirates) a las 11:55 a.m.

En cuanto a los colombianos, el primero en partir será Daniel Felipe Martínez en el puesto número 20 a las 9:19 a.m., Nairo (29) hará lo propio a las 9:28 a.m. y Rugoberto Urán (96) dará la largada a las 10:35 a.m.

Aunque se entiende que Nairo Quintana no tendrá su mejor actuación en el primer día de competencia, al tratarse de una crono, tiene en la mira las etapas de alta montaña. Antes de dar sus primeros pedalazos sobre el asfalto, el ciclista boyacense hizo su primera aparición en la primera etapa desde el rodillo.

Su equipo, el Arkéa Samsic, subió un video el ciclista colombiano calentado y poniendo las piernas a tono para salir con toda a la carrera que abre el Tour de Francia 2022. Desde temprano, esta jornada estuvo bastante complicada por la fuerte lluvia en la capital danesa.

Recorrido Tour de Francia 2022

Etapa 1/1 de julio: Copenhague - Copenhague (Dinamarca), contrarreloj individual (13,2 km).

Etapa 2/2 de julio: Roskilde - Nyborg (Dinamarca), llana (202,2 km).

Etapa 3/3 de julio: Vejle - Sønderborg (Dinamarca), llana (182 km).

4 de julio: Día de descanso.

Etapa 4/5 de julo: Dunkerque - Calais, escarpada (171,5 km).

Etapa 5/6 de julio: Lille - Bosque de Arenberg, escarpada (157 km).

Etapa 6/7 de julio: Binche (Bélgica) -Longwy, escarpada (219,9 km).

Etapa 7/8 de julio: Tomblaine - La Planche des Belles Filles, montaña (176,3 km).

Etapa 8/9 de julio: Dole - Lausana (Suiza), escarpada (186,3 km).

Etapa 9/10 de julio: Aigle (Suiza) - Châtel, montaña (192,9 km).

11 de julio: Día de descanso.