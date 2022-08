Video | El chaleco ‘antibalas’ de Rigo Urán para que sus rivales no le disparen en la Vuelta a España 2022

El corredor colombiano más codiciado por el mundo sin ningún problema podría ser Rigoberto Urán, uno de los nombres más rutilantes de la Vuelta a España 2022 que ya es considerado como insignia de la competencia y que con su experiencia da ejemplo a los más jóvenes del pelotón, ni siquiera con actos claros, simplemente el haber recorrido tantos kilómetros lo hace acreedor de este respeto.

Sin embargo, demostrar que su carrera ha sido exitosa y demostrarlo a la edad de EF Education-EasyPost, cada vez se va haciendo más difícil. El mismo Rigo ha sido consciente de ello, tanto así que ha declarado en las primeras etapas de la ronda ibérica, que seguir el paso de los mejores ya no es tan sencillo y debe apelar a su mejor esfuerzo para intentar contrarrestar el talento que ahora mantienen los más jóvenes.

Rigoberto Urán. Vuelta a España 2022 - Etapa 10. - Foto: SEMANA

Entre las diversas técnicas que ahora intenta aplicar, también bromea con otras en las que busca alejar los ataques que le propician sus adversarios, a lo que les tiene que poner “chaleco antibalas”. La explicación a una nueva y jocosa situación del corredor cafetero, se dio en la previa de la etapa 10 cuando fue captado por las redes oficiales de su cuenta, Go Rigo Go, haciendo uso de un chaleco para mantener el nivel corporal bajo, el cual tiene unas mínimas bolsas de hielo, pero que le permitían en dicho momento sentirse fresco ante el calor que se presentaba antes de la salida.

Antes de dirigirse a tomar su cicla para el turno de la contrarreloj, Urán fue visto con el atuendo, característico ahora de las competencias ciclísticas, pero que siempre llama la atención y por el cual un compañero de equipo lo molestó diciéndole: “el chaleco ‘antibalas’”, a lo que Rigo respondió: “aquí hay que usar chaleco antibalas porque ahora me empiezan a disparar”, sentenció refiriéndose a los ataques de sus contrincantes.

Rigoberto Urán 🚵‍♂️ usó 'chaleco antibalas' en #LaVuelta22 para que sus rivales no le dispararan. pic.twitter.com/T4QHPhz3bm — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) August 30, 2022

“Aquí vamos con toda”, fue otra de las frases que se escuchó por parte del nacido en Urrao y el cual desarrolló una buena presentación en el trazado llano de 30,9 kilómetros, por el cual cruzó la meta en el puesto 35 a 3:07 del ganador Remco Evenepoel (Quick-Step), que se afianzó como líder de la clasificación general. El mejor colombiano de la crono fue Miguel Ángel López, sorprendiendo en el noveno puesto.,

Al término del recorrido, Rigo atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Semana en la Ruta. “Yo siempre positivo papi, contento, disfrutando de esto y sufriendo con muchas ganas”, expresó en Alicante.

Sobre la etapa, dijo que “estuvo dura” y el clima jugó un papel importante, tanto así que “parece Honda, Tolima”. “Mucha calor huevón”, agregó el Toro de Urrao.

Además, aprovechó para recordar que su carrera el Giro de Rigo también tendrá complicaciones porque “allá (en el departamento del Meta) hay mucha humedad”. “Ay jueputa, pobrecitos los que van a correr allá”, dijo sobre el evento que se llevará a cabo el 6 noviembre entre el Meta y Cundinamarca.

Siguiendo con la conversación sobre la crono, contó: “Me dijeron que viniera a un 9 %, ahí están. No quise gastar mucha energía, estamos dosificando. Después venía a un 60 %, por eso es que perdí todo este tiempo. Si yo hubiera apretado, de pronto hubiera disputado la crono”.

Con su particular forma de ser, dijo que él toma “aerodinámica” de las partes menos pensadas; “del caso, la nariz, la cinta que me puse, las orejas que me las operé”.