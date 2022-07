Video: Pogacar buscó a Vingegaard para abrazarlo tras la etapa 18 del Tour de Francia 2022

💛 An exhausted Yellow Jersey but a victorious Yellow Jersey atop the Hautacam! And an always graceful @TamauPogi!



💛 Un Maillot Jaune épuisé, mais un Maillot Jaune triomphant aujourd'hui à Hautacam ! Et un @TamauPogi toujours aussi fair-play !#TDF2022 pic.twitter.com/6kwOCe7rE3