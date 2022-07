VIDEO | Por estar bailando, la explicación de Egan Bernal a por qué los colombianos llegan tarde

Egan Bernal sigue con su recuperación y adaptación física tras el accidente que sufrió a comienzo de año. Para volver a su plenitud física y retornar a la alta competencia, el ciclista colombiano se encuentra cumpliendo con su primer campo de entrenamiento del Ineos Grenadiers, equipo que espera contar con él lo antes posible.

Aún sin un calendario definido para lo que resta de la temporada y la campaña 2023, el zipaquireño de 25 años se esfuerza cada vez más en las prácticas de la escuadra británica y sigue sorprendiendo con su recuperación, la que para muchos es milagrosa.

Cabe recordar que, en medio de la pretemporada, el pasado 24 de enero se encendieron las alarmas al conocerse que el ciclista colombiano se había accidentado en uno de sus entrenamientos, en inmediaciones al municipio de Gachancipá, Cundinamarca. El zipaquireño de 25 años se estrelló contra la parte trasera de un bus a 62 kilómetros por hora, acción que produjo un trauma de ‘alta energía’ en el que sufrió varias lesiones graves.

Después de pasar 17 días en unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica de la Universidad de La Sabana, siendo sometido a varias intervenciones quirúrgicas, fue dado de alta para seguir con su recuperación en casa. Y luego de varias semanas, el corredor del Ineos regresó a Europa a finales de abril para seguir con su rehabilitación física.

Casi seis meses después del fuerte accidente que sufrió, Egan aseguró que está listo para volver a competir, algo que ilusiona el entorno del ciclismo colombiano e internacional.

“Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucha paciencia, no puedo esperar para volver a competir”, escribió recientemente en las redes sociales.

Después de ese mensaje de motivación, el ciclista volvió a usar las redes sociales para mostrarles a sus seguidores cómo es estar en un campo de entrenamiento del Ineos, en el que hay tiempo hasta para bromear con sus compañeros.

Por medio de las historias de Instagram, Egan Bernal explicó por qué los colombianos llegan tarde y usó de ejemplo a su compañero Brandon Rivera. Mientras era grabado por el ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, el también ciclista zipaquireño mostró sus dotes para el baile con la canción ‘El meneito’ de fondo.

¿Egan, en la Vuelta?

La carrera, a disputarse del 22 de agosto al 11 de septiembre de 2022, trae consigo grandes puertos de montaña diseñados para los expertos en la escalada, algo que beneficia a los escarabajos en busca de un título que no llega desde el año 2016.

El gran objetivo de esta edición, como las dos anteriores, será romper la hegemonía de un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) que, presumiblemente, irá por su cuarta corona de manera consecutiva. El año pasado, dos colombianos estuvieron en la pelea hasta el final, pero solo alcanzó para el quinto lugar en los pedales de Egan Bernal.

Todavía existía la esperanza de verlo en la ronda ibérica, pero el propio Egan se encargó de ponerle fin a las especulaciones. “Para la Vuelta es casi seguro que no porque es difícil”, dijo el colombiano en conversación con el canal de Twitch La Squalo TV, liderado por el experimentado ciclista Vincenzo Nibali.

“Hablé con el equipo y mi entrenador, y al principio, digamos hace un mes o dos meses, era imposible pensar en competir este año. Pero espero hacer las carreras en Italia, las últimas carreras de la temporada”, comentó en perfecto italiano.