VIDEO | Sobre pedales, así fue el ataque de Nairo Quintana en la etapa 11 del Tour de Francia 2022

Siguen las muestras de gran nivel por parte de Nairo Quintana en el Tour de Francia 2022, el colombiano ha esperado a la última exigente subida de la etapa 11 para atacar a los favoritos por la camiseta amarilla y sacarles alguna ventaja de cara al título de la ronda gala.

A falta de 10 kilómetros para la meta, el corredor boyacense se paró en pedales del grupo de principales favoritos y alcanzó a sumar una diferencia de menos de 30 segundos.

🕺¡Pasodoble colombiano! #TourRTVE13J #TDF2022



El ataque de Nairo Quintana poco a poco va abriendo brecha y por delante solo queda su compañero de equipo Warren Barguil



🌟Entre los favoritos aguantan Pogacar, Vingegaard, Thomas, Yates y Bardet



🔴https://t.co/CWllLuAWiO pic.twitter.com/h1K9r7punQ — Teledeporte (@teledeporte) July 13, 2022

Nairo Quintana (Arkéa Samsic) hizo nuevamente una tremenda fracción en la alta montaña y sacó toda su casta en el Chevalier, atacando de lejos y cruzando la línea de meta en la segunda posición.

El boyacense sigue siendo el mejor colombiano en la ronda gala y se metió en el top 5 de la clasificación individual. Asimismo, les tomó tiempo a algunos de sus rivales directos como Neilson Powless (EF Education) y Thomas Pidcock (Ineos Team).

Pese a que sufrió en las primeras subidas de la jornada y cedió tiempo, el ‘escarabajo’ cafetero se recuperó y alcanzó al pelotón de favoritos. Asimismo, fue el primero en mover la carrera en el último puerto con un explosivo cambio de ritmo.

En la parte más complicada del recorrido, el Cóndor llegó a la rueda de Barguil, pero rápidamente fue capturado por un Jonas Vingegaard que venía entero luego de un esfuerzo sobrehumano para, al fin, lograr despegar a Pogacar y sacarle los segundos necesarios para revivir la disputa de un Tour de Francia 2022 que parecía sentenciado hacia el capo del equipo emiratí.

El capo del Jumbo pasó primero por la meta con un tiempo de 4 horas, 18 minutos y 2 segundos. El segundo lugar de la etapa 11 fue para Nairo a 1 minuto exacto del ganador, mientras que Pogacar llegó séptimo perdiendo 2′52′' respecto a su máximo rival por el campeonato a falta de 10 etapas para el final.

Seul en tête et 4 kilomètres !#TDF2022 pic.twitter.com/kybMexhwfC — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 13, 2022

Aunque no se consumó la victoria del día para Colombia o el liderato de la clasificación general, con esta muestra de extraordinario nivel Quintana pasó de la posición 12 a la quinta en el panorama de la carrera, mantuvo la diferencia de algo más de dos minutos pero demostró que Tadec Pogacar no es invencible y que la lucha por la camiseta amarilla aún no está del todo sentenciada.

La alta montaña demostró que pone a cada corredor en su lugar, por fortuna para el boyacense su experiencia ha demostrado que está muy bien de cara al remate de la ronda gala y podría ser la gran piedra en el zapato para los jóvenes. Este jueves se llevará a cabo la fracción 12 de la ronda gala entre las localidades de Briancon y Alpe D’Huez. La jornada contará con 165 kilómetros y tendrá tres puertos de montaña de fuera de categoría.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 41:29:59

2. Romain Bardet (FRA/DSM) a 2:16

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 2:22

4. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 2:26

5. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 2:37

6. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 3:06

7. David Gaudu (FRA/GROUPAMA-FDJ) a 3:13

8. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 7:23

9. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) a 8:07

10. Steven Kruijswijk (NED/Jumbo-Visma) a 13:27

Clasificación etapa

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 4:18:02

2. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 0:59

3. Romain Bardet (FRA/DSM) a 1:10

4. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:38

5. David Gaudu (FRA/GROUPAMA-FDJ) a a 2:04

6. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 2:10

7. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 2:51

8. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) a 3:38

9. Steven Kruijswijk (NED/Jumbo-Visma) a 3:59

10. Warren Barguil (FRA/Arkéa)-SAMSIC a 4:16