Vuelta a España: ¿Nairo Quintana hará parte?, voz oficial de la carrera se pronunció

El calendario ciclístico, así como la rueda de los competidores en competencia no para. En la mira, como un pelotón, las máximas figuras de este deporte ya tienen el Tour de Francia y la Vuelta a España del presente año.

En primera medida, la ronda gala se llevará todas las miradas entre el 1ero al 24 de julio, con la participación activa de los colombianos, que buscan igualar o acercarse a lo hecho por Egan Bernal, al convertirse en el único cafetero campeón de esta competencia.

A su vez, solo días después también entrará en acción la tercera grande del calendario, la Vuelta a España, que se estaría realizando entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre.

La Vuelta a España confirma a Richard Carapaz y a Nairo Quintana

Aunque parezcan aún lejanas las fechas, los organizadores de la carrera no tienen respiro y en cabeza de Javier Guillén, director de la ronda española han mostrado sus deseos por tener el mejor nivel en la competencia: “Queremos tener a los mejores en la Vuelta, y de momento estoy demasiado satisfecho con la participación, según lo que sabemos a fecha de hoy, de varios corredores”.

“Este año, y a día de hoy, ya sabemos que Mikel Landa va a estar, lo mismo que Richard Carapaz, Remco Evenepoel y Alejandro Valverde, quien tendrá una despedida especial y la que se merece por todo lo que ha conseguido y nos ha dado. Es un corredor especial y al que le debemos bastante”, complementó.

En cuanto a los colombianos, se refirió a dos nombres asegurando que tenían la invitación para hacer parte de la disputa por el título y la camiseta roja de líder : “Tadej Pogacar sabemos que tiene la Vuelta entre sus objetivos, también esperamos a Enric Mas, y ojalá Primoz Roglic cumpla con lo que se ha publicado y se anime a correr la edición de la Vuelta. Además, hemos invitado a Nairo Quintana y contamos con Miguel Ángel López”.

Precisamente, sobre Nairo Quintana parece ya haber preparación no solo para el Tour de Francia, sino también para la Vuelta, luego de que hacia finales de mayo, revelara la próxima carrera que tendría: “Estaré en competición en la Ruta de Occitania. He competido varias veces y he ganado dos. Nuevamente vuelvo a participar antes del Tour de Francia”, declaró el corredor boyacense.

El Tour ya está a la vuelta de la esquina, por eso junto a los directores del Arkéa eligieron una carrera que no tuviera demasiada exigencia y se ajustara perfectamente a la readaptación física de Quintana tras su lesión. Occitania cuenta con cuatro etapas: la primera está diseñada para los embaladores (16 de junio), luego llegará la media montaña en la segunda jornada (17 de junio) y en la tercera se disputará la etapa reina con tres puertos de primera categoría (18 de junio).

El próximo domingo -19 de junio- todo llegará a su fin con una fracción de 188,3 kilómetros entre Les Angles y Auterive. Nairo llega con la ilusión de conseguir su tercer título esta temporada, después de los que logró en febrero en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

El Arkéa tiene puestas sus esperanzas sobre la segunda parte de la temporada con el colombiano, al que consideran una pieza clave para convertirse en World Tour. A pesar de eso, el colombiano podría estar viviendo sus últimas carreras con la escuadra francesa, pues termina contrato en diciembre y hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo para la renovación.

Javier Ares, reconocido periodista español especializado en el ciclismo, aseguró que el equipo Astana ve grandes opciones de convencer a Nairo para que no renueve su contrato con el Arkéa y se una a la nómina en la que se encuentran Supermán López y Harold Tejada. “Están sonando los rumores, por lo menos hasta mis oídos, de que Nairo Quintana estaría acercándose muchísimo al Astana”, indicó Ares confirmando que ambas partes ya han estado acercando posturas.