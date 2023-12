¿Cómo usar cloro de forma correcta para ahuyentar las cucarachas de la casa?

Las cucarachas son insectos que fácilmente ingresan a las viviendas. Se caracterizan por esconderse en el día y aparecer en la noche para evitar ser detectadas. Son consideradas de los animales más resistentes del planeta y por ello deshacerse de su presencia, en muchas ocasiones, no resulta tarea fácil.

Estos insectos, como muchos otros, causan alergia a algunas personas, aunque normalmente no pican. Las posibles afecciones se dan cuando los lugares se infestan con estos animales, los cuales dejan rastros de piel y residuos por donde pasan.

Una de las opciones de productos que se tienen en casa y que se pueden usar es el cloro. Aunque hay quienes dicen que esta no es una alternativa buena, pues los animales se pueden acostumbrar al olor y no huir o huir y no morir, también se afirma que si se utiliza de forma correcta resulta funcional.