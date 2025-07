No obstante, con el paso de los años la frecuencia de los baños puede variar y, de acuerdo con los expertos, debería ser así, pues algunas veces no es recomendable ducharse todos los días.

Según Harvard Medical School en ocasiones tomar una ducha diaria no solo no ayuda a las personas con su higiene, sino que puede causar problemas de salud, especialmente en la piel. En algunos casos, incluso es posible que los aceites, perfumes y otros aditivos de los productos de higiene personal causen reacciones alérgicas, por ejemplo.

Los adultos mayores no deben bañarse todos los días de la semana. | Foto: Getty Images

Así las cosas, una ducha rápida, centrada en las axilas y las ingles, puede ser suficiente para eliminar el sudor y las bacterias que este produce, no hace falta darse un baño completo todos los días y menos en el caso de los adultos mayores.

Este cambio en los hábitos de higiene personal no significa descuidarse en los mismos, sino adaptarse a unas nuevas condiciones debido a que el cuerpo ya no responde de la misma manera que en la juventud.

¿Cómo asearse bien sin bañarse todos los días?

Si bien los especialistas hablan de no bañarse todos los días, esto no quiere decir que no se deban seguir técnicas o normas de aseo personal. Una estrategia clave consiste en limpiar cuidadosamente las zonas donde más sudor y bacterias se acumulan, como es el caso de las axilas, zona genital, pies, cuello y rostro.