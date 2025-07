De acuerdo con la farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares (@farmanutribypaula), autora del libro La salud de tu piel está en lo que comes, citada por Women’s Healthmag, el truco está en la forma en que se cocinan y lo que se come con ellas para evitar perder todo su hierro, su proteína y su poder saciante.

“Hacerlo así no sirve de nada. Pierdes todos los nutrientes”, advierte. Además, agrega que si no se aprender a hacer bien podrían producir gases y convertirlas en un plato con un bajo valor nutricional.

Para no fallar en el intento, la experta explica que “el hierro de origen vegetal es mucho más difícil de absorber por nuestro cuerpo que el hierro animal. Y si no acompañamos las lentejas con un alimento rico en vitamina C, no estamos aprovechando nada”.