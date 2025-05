El misterio detrás de las moscas que flotan siempre en el mismo sitio bajo el balcón

A plena luz del día, frente a un portal, bajo un balcón o en la sombra de un patio interior, es posible observar una escena que se repite con frecuencia: un pequeño grupo de moscas revolotea en círculos, flotando en el aire como si estuviera hipnotizado. No se posan sobre alimentos, ni persiguen restos orgánicos, ni se acercan a las personas. Simplemente, parecen danzar, suspendidas en el mismo punto, día tras día.

Es posible que muchos transeúntes no se hayan percatado de este fenómeno o, si lo han hecho, no hayan buscado una explicación. Sin embargo, ese comportamiento peculiar responde a un fenómeno biológico muy concreto, que se repite con el aumento de las temperaturas, y que no es fruto de la casualidad. Según explica la empresa madrileña de control de plagas Biodal, especializada en tratamientos ambientales, esta curiosa danza tiene una finalidad bien definida: el cortejo.