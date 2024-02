Esta es la mejor hora para abonar las plantas

Abonar las plantas es una tarea imprescindible cuando se habla de mantenerlas sanas, sin embrago, muchas veces no se le da la importancia a este aspecto, lo cual incluye en su crecimiento y duración.

Los fertilizantes hacen parte del buen desarrollo de las plantas y aunque no todos los tipos de plantas requieren del mismo tipo de fertilizante, si hay algunos consejos que vale la pena seguir. No olvide que no solo de agua viven las matas, ellas necesitan tomar nutrientes de la tierra y de ahí la importancia de fertilizarlas periódicamente.