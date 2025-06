De acuerdo al Feng Shui, las plantas son elementos vivos que aportan energía positiva y armonía a los espacios. Son asociadas al elemento madera y simbolizan el crecimiento, la abundancia y la vitalidad. No obstante, hay plantas que no se deben tener en la casa, este es el caso de la adelfa, una de las matas más venenosas y puede atraer desgracias, por lo que no se recomienda tener en el interior del hogar.