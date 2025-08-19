Suscribirse

Cómo

¿Funciona el té negro contra las canas? Lo que dice la ciencia sobre sus com

Las canas son un resultado natural del envejecimiento y la disminución de la producción de melanina en el cabello.

Redacción Cómo
19 de agosto de 2025, 4:13 p. m.
Las canas aparecen debido a una combinación de factores biológicos y genéticos.
Las canas aparecen debido a una combinación de factores biológicos y genéticos. | Foto: Getty Images

La aparición de canas es un signo natural del envejecimiento, pero no todos están listos para aceptar el cambio de color en el cabello. Si busca una forma sencilla y económica para oscurecer sus canas sin recurrir a productos comerciales costosos, hay una solución natural para usted: el té negro.

¿Cómo usar el té negro para cubrir las canas?

El té negro es conocido por sus propiedades antioxidantes y por su capacidad para fortalecer el cabello, pero también puede actuar como un tinte natural temporal.

Gracias a los compuestos que contiene, como los polifenoles, catequinas, flavonoides y taninos, reconocidos por la ciencia por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para interactuar con la queratina del cabello.

De acuerdo con publicaciones de la National Library of Medicine y la American Chemical Society, los taninos presentes en el té actúan como pigmentos naturales que pueden adherirse a la cutícula capilar, generando un oscurecimiento temporal de las fibras capilares.

Este efecto, aunque no modifica el folículo ni elimina las canas de raíz, puede ayudar a matizar su apariencia y devolverle al cabello una tonalidad más homogénea de forma transitoria.

Líquido para las canas.
Líquido para las canas. | Foto: Getty Images

Cómo preparar y aplicar el té negro para cubrir las canas

Ingredientes:

  • 2-3 bolsitas de té negro (o 2-3 cucharadas de hojas de té negro a granel)
  • 1 taza de agua
Fritar el pescado suele dejar un olor particular en el hogar.
Contexto: ¿Cómo quitar el olor a pescado con vinagre? Esta es la fórmula para quitarse ese problema de encima

Instrucciones:

  • En una cacerola, hierva una taza de agua. Asegúrese de usar agua suficiente para sumergir las bolsitas de té o las hojas.
  • Una vez que el agua esté hirviendo, agregue las bolsitas de té negro o las hojas a la cacerola. Reduzca el fuego y deje que el té se infunda durante unos 20-30 minutos. Cuanto más tiempo lo deje, más concentrado será el color.
  • Retire las bolsitas de té o cuela las hojas del té y deje que el líquido se enfríe a temperatura ambiente.
  • Una vez que el té esté tibio, aplíquelo en el cabello limpio y seco. Puede usar una botella con pulverizador para facilitar la aplicación o un pincel para teñir. Asegúrese de cubrir bien las áreas con canas.
  • Deje que el té actúe en su cabello durante al menos 30-60 minutos. Para un resultado más intenso, puede cubrir el cabello con un gorro de ducha y dejar el té por más tiempo.
  • Enjuague el pelo con agua tibia. Evite usar champú inmediatamente después para permitir que el color se asiente mejor.
Encuentre inspiración en la sabiduría ancestral: aprenda a utilizar la canela para disimular las canas.
Sumérjase en el mundo de la aromaterapia capilar y descubra el potencial de la canela contra las canas. | Foto: Getty Images

Además de ayudar a oscurecer las canas, el té negro puede fortalecer el cabello, mejorar su brillo y promover un cuero cabelludo saludable gracias a sus propiedades antioxidantes y astringentes. Así que no solo estará cubriendo las canas, sino también cuidando la salud del pelo.

Diga adiós a las cucarachas en el hogar con estos métodos infalibles
Contexto: ¿Qué les hace el bicarbonato y el azúcar a las cucarachas?
Contexto: ¿Por qué los expertos sugieren echar sal en el inodoro antes de dormir?

Oscurecer las canas en casa con té negro es una opción económica y natural que puede ofrecer resultados satisfactorios.

Con solo un ingrediente y unos simples pasos, puede mantener su cabello con un aspecto más juvenil sin tener que gastar mucho dinero en productos comerciales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Excomisionado de paz habló de la Segunda Marquetalia y su supuesta autoría en asesinato de Miguel Uribe: “Así operaba la Teófilo Forero de las Farc”

2. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

3. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

4. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

5. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CanasCanas prematurasPeloCabelloTrucos caserosRedacción IA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.