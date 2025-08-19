La aparición de canas es un signo natural del envejecimiento, pero no todos están listos para aceptar el cambio de color en el cabello. Si busca una forma sencilla y económica para oscurecer sus canas sin recurrir a productos comerciales costosos, hay una solución natural para usted: el té negro.

¿Cómo usar el té negro para cubrir las canas?

Gracias a los compuestos que contiene, como los polifenoles, catequinas, flavonoides y taninos, reconocidos por la ciencia por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para interactuar con la queratina del cabello.

De acuerdo con publicaciones de la National Library of Medicine y la American Chemical Society, los taninos presentes en el té actúan como pigmentos naturales que pueden adherirse a la cutícula capilar, generando un oscurecimiento temporal de las fibras capilares.

Este efecto, aunque no modifica el folículo ni elimina las canas de raíz, puede ayudar a matizar su apariencia y devolverle al cabello una tonalidad más homogénea de forma transitoria.

Líquido para las canas. | Foto: Getty Images

Cómo preparar y aplicar el té negro para cubrir las canas

Ingredientes:

2-3 bolsitas de té negro (o 2-3 cucharadas de hojas de té negro a granel)

1 taza de agua

Instrucciones:

En una cacerola, hierva una taza de agua. Asegúrese de usar agua suficiente para sumergir las bolsitas de té o las hojas.

Una vez que el agua esté hirviendo, agregue las bolsitas de té negro o las hojas a la cacerola. Reduzca el fuego y deje que el té se infunda durante unos 20-30 minutos. Cuanto más tiempo lo deje, más concentrado será el color.

Cuanto más tiempo lo deje, más concentrado será el color. Retire las bolsitas de té o cuela las hojas del té y deje que el líquido se enfríe a temperatura ambiente.

Una vez que el té esté tibio, aplíquelo en el cabello limpio y seco. Puede usar una botella con pulverizador para facilitar la aplicación o un pincel para teñir. Asegúrese de cubrir bien las áreas con canas.

Deje que el té actúe en su cabello durante al menos 30-60 minutos. Para un resultado más intenso, puede cubrir el cabello con un gorro de ducha y dejar el té por más tiempo.

Enjuague el pelo con agua tibia. Evite usar champú inmediatamente después para permitir que el color se asiente mejor.

Sumérjase en el mundo de la aromaterapia capilar y descubra el potencial de la canela contra las canas. | Foto: Getty Images

Además de ayudar a oscurecer las canas, el té negro puede fortalecer el cabello, mejorar su brillo y promover un cuero cabelludo saludable gracias a sus propiedades antioxidantes y astringentes. Así que no solo estará cubriendo las canas, sino también cuidando la salud del pelo.

Oscurecer las canas en casa con té negro es una opción económica y natural que puede ofrecer resultados satisfactorios.