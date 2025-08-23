El mundo de la numerología influye en el desarrollo personal de cada individuo y en su relación con los demás.

Al sumar las cifras del 2025, da como resultado el número 9, una cifra que simboliza el cierre de procesos, depuración y transformación.

Preparación para nuevos comienzos

La numerología, la ciencia que estudia la relación entre los números y los aspectos espirituales de la existencia, sostiene que 2025 es el último de un ciclo de 9 años, por lo que es un momento clave para la preparación de nuevos comienzos.

Expertos en el tema aseguran que el año 9 invita a la retrospección y a liberarse de aquello que ya no sirve a nivel personal y colectivo.

Es un año de finalización en el que los individuos están llamados a revisar su camino, soltar lo que ya no les beneficia y a sanar lo que debe ser sanado.

De acuerdo a lo que se registra en el diario El Comercio, se trata de una etapa que está marcada por la sanación, la compasión y el aprendizaje profundo.

Aspectos que se pueden potencializar durante el año 9:

Los cambios llegan y estos se pueden enfocar en algunas áreas en específico:

La intuición y la sensibilidad.

El interés por temas espirituales y esotéricos.

La búsqueda de calma interior y la reducción del estrés.

La conexión con la naturaleza, especialmente montañas y bosques.

Momentos de introspección que pueden incluir nostalgia o tristeza.

El Año 9 es un tiempo de reflexión y cierre de ciclos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los cambios que pueden experimentarse en el año 9

Buscar el bienestar es uno de los objetivos de este ciclo, por lo que todas las energías van a estar enfocadas para lograrlo.

Es por eso que muchas personas pueden sentir la necesidad de ponerle fin a vínculos que ya no funcionan, que no les aportan crecimiento.

Por eso se trata de transformaciones profundas que abrirán espacio a una vida más alineada con los verdaderos deseos del corazón, de acuerdo a lo que explica Antena 3.

Por sus características de numerología, este año ofrece cambios y oportunidades a nivel espiritual, por lo que se aconseja practicar la empatía, administrar el dinero con sabiduría y salir de la rutina para darle paso a nuevas experiencias.

Según el numerólogo Michael Brill, autor de Numerology: The Power in Numbers, el Año 9 es una fase de “gran conclusión”, por lo que se invita a revisar el camino recorrido.

De igual manera, es un número que simboliza la compasión, la sabiduría y el servicio a los demás.