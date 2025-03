Oración milagrosa para pagar deudas y atraer el dinero

Oración para pagar deudas y multiplicar el dinero

Gracias por todas las cosas maravillosas que Tú me das, gracias por mi hogar, por mi familia y gracias porque aunque no somos millonarios, nunca ha faltado un plato de comida en nuestra mesa, ni un techo bajo el cual descansar.

Por favor derriba todos los obstáculos que existan en mi camino, libérame del mal, de las ataduras impuestas y permíteme prosperar. Señor, no quiero la salida fácil, ni nada que yo no merezca; solo te pido que me ayudes a tomar buenas decisiones y me apoyes en mis trabajos, mis emprendimientos y mis negocios.