Señalan que deuda con prestadores de servicios de salud de la ACHC llegó a 25,7 billones de pesos en 2025

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló el estudio número 55 de cartera hospitalaria, el cual indicó que, con corte a diciembre de 2025, a las 232 instituciones que reportan información, les adeudan un total cercano a los $25,7 billones de pesos, cifra que representa un incremento en el monto de la cartera total del 7,0 %, respecto al corte de junio de 2025, es decir, cerca de $1,7 billones de pesos.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, propone cambios a las EPS para que no sean aseguradoras

“Queremos insistirle al Gobierno nacional en las medidas que están pendientes de expedición, en el giro directo extendido y normalizado, en la capitalización de las EPS, muy especialmente la nueva EPS, en la desinversión de reservas técnicas, en la expedición de decretos que modifican, por ejemplo, el funcionamiento del SOAD, en la aplicación estricta de mecanismos que ya fueron expedidos como la circular 15, o también el echar a andar a AdresS como garante para el sector prestador de servicios frente al sector financiero”, destaca la ACHC.

Según estas cifras, también se incrementó el valor de la cartera en mora y su concentración, que pasó del 56 % al 58,0 % al cierre del año, más de $1,4 billones de pesos entre un corte y otro.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC. Foto: Imagen tomada de redes sociales

“El estudio revela que las EPS del Régimen Contributivo concentran el 50,0 % de la deuda total, lo que corresponde a cerca de $12,9 billones de pesos, seguido por las EPS del Régimen Subsidiado, que concentran el 27,6 % del total de la deuda, cerca de $7,1 billones de pesos. En tercer lugar, se encuentran los deudores agrupados en la categoría Estado, que concentran el 7,3 % del total de la deuda, cerca de $1,9 billones de pesos aproximados, incluyendo la deuda de los entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga”, destaca el estudio.

#ATENCIÓN | Según el estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) se dispara la deuda del sistema de salud en Colombia. Hospitales y clínicas reportan cartera por $25,7 billones con una morosidad del 58%,



Según la Asociación… pic.twitter.com/yPtwuUXizS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 21, 2026

Por último, la ACHC señala que las aseguradoras (con el ramo SOAT) concentran el 2,5 %, las empresas que ofrecen planes complementarios y medicina prepagada el 1,7 % y las aseguradoras de riesgos laborales el 0,4 % de la deuda total.

Además, indicaron que van operando, pero señalan que requieren con urgencia la implementación de todas estas medidas dentro de ese plan extraordinario de liquidez y de emergencia para poder avanzar en esta transición y, posteriormente, analizar todas las opciones que se requieran para estabilizar definitivamente al sistema de salud.