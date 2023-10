Así se le debe orar a Santa Marta para salir de deudas

Antes de pedir para salir de una deuda, los seguidores cristianos recalcan que la oración se debe hacer sin interés alguno; además, recuerdan que poner en práctica las palabras benditas no solo es algo para tener en cuenta en momentos de angustia o desesperación.

El poder de Santa Marta en las finanzas

Oración a Santa Marta para salir de deudas

Santa Marta, bendita, a bre una puerta donde yo pueda generar ingresos, y que me permita salir de las deudas; problema que necesito resolver con urgencia y es la razón por la que a ti acudo.

Yo tengo la plena seguridad de que me vas a ayudar porque tú eres misericordiosa y no dejas a tus siervos en vergüenza ni desamparo.

Te pido ante la intersección de Santa Marta poderosa que con tu llave maestra divina me abras la puerta donde yo pueda generar ingresos. Te pido a ti, mi amada Santa Marta, que me abras el canal donde yo pueda generar los ingresos que me permitan pagar mis deudas.