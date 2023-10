Poderosa oración para prevenir pesadillas y dormir tranquilo

¿Por qué la oración quita las pesadillas?

Oración para las pesadillas y tranquilidad

Quiero poner en tus manos todos aquellos pensamientos que me causan angustia y me llenan de ansiedad.

Ayúdame a entender que debo vivir cada día, dejando atrás las tormentas del pasado, ya no pueden dañarme más. De la misma manera dame la sabiduría para entender que el futuro aún no llega y que soy yo quien lo va construyendo paso a paso y acción con acción.

Si hubo alguien que me causó daño el día de hoy o durante mi vida, en este momento decido liberarme. Decido dejar ir el rencor, pues el rencor solamente me hace daño a mí mismo. El rencor es como un veneno que tomamos nosotros mismos esperando que cause algún efecto en los demás, qué locura.